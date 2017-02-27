Додано: Чет 26 лис, 2020 12:28

Со второй половины года агроэкспорт замедлился. С начала 2020/21 маркетингового года по состоянию на 23 ноября экспорт зерновых из Украины сократился на 3,15 млн т, или 14%, и достиг 19,18 млн т. В частности, пшеницы было экспортировано на 1,39 млн т, или 11%, меньше, ржи — меньше на 66%, или на 3,3 тыс. т.

Экспорт украинской кукурузы сейчас отстает на 2,09 млн т, или 32%, от прошлогодних показателей.

К 19 ноября на Украине собрали 8,1 млн т сахарной свеклы с 88% посадочных площадей. При этом производство сахара отстает на 35% от прошлогоднего.

Товарооборот внешней торговли молочными продуктами за январь-октябрь 2020 г. вырос на 25% по сравнению с прошлым годом и составил 444,1 млн грн. При этом эксперты Ассоциации производителей молока отмечают, что активность растет исключительно за счет наращивания импорта (+124%, до $250,2 млн), поскольку экспорт за 10 месяцев упал на 20% ($194 млн).