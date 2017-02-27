Со второй половины года агроэкспорт замедлился. С начала 2020/21 маркетингового года по состоянию на 23 ноября экспорт зерновых из Украины сократился на 3,15 млн т, или 14%, и достиг 19,18 млн т. В частности, пшеницы было экспортировано на 1,39 млн т, или 11%, меньше, ржи — меньше на 66%, или на 3,3 тыс. т. Экспорт украинской кукурузы сейчас отстает на 2,09 млн т, или 32%, от прошлогодних показателей. К 19 ноября на Украине собрали 8,1 млн т сахарной свеклы с 88% посадочных площадей. При этом производство сахара отстает на 35% от прошлогоднего. Товарооборот внешней торговли молочными продуктами за январь-октябрь 2020 г. вырос на 25% по сравнению с прошлым годом и составил 444,1 млн грн. При этом эксперты Ассоциации производителей молока отмечают, что активность растет исключительно за счет наращивания импорта (+124%, до $250,2 млн), поскольку экспорт за 10 месяцев упал на 20% ($194 млн).
andrein написав:Со второй половины года агроэкспорт замедлился. С начала 2020/21 маркетингового года по состоянию на 23 ноября экспорт зерновых из Украины сократился на 3,15 млн т, или 14%, и достиг 19,18 млн т. В частности, пшеницы было экспортировано на 1,39 млн т, или 11%, меньше, ржи — меньше на 66%, или на 3,3 тыс. т. Экспорт украинской кукурузы сейчас отстает на 2,09 млн т, или 32%, от прошлогодних показателей. К 19 ноября на Украине собрали 8,1 млн т сахарной свеклы с 88% посадочных площадей. При этом производство сахара отстает на 35% от прошлогоднего. Товарооборот внешней торговли молочными продуктами за январь-октябрь 2020 г. вырос на 25% по сравнению с прошлым годом и составил 444,1 млн грн. При этом эксперты Ассоциации производителей молока отмечают, что активность растет исключительно за счет наращивания импорта (+124%, до $250,2 млн), поскольку экспорт за 10 месяцев упал на 20% ($194 млн).
источник явно русосми... есть же достаточно в украинских СМИ об этом, почему распространяете именно русский с умышленным и незаметным на первый взгляд унижением Украины? Ну и данные уже устарели, неделя прошла, есть посвежее цифры
Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень? Якщо $3-5 млрд, то гривня піде на 28 однозначно. Знижки 50-70%! Це вже не ті дітячі 10-30%, якими звикли мазати по губах українського споживача минулі 10 років. Якщо хоча б 25% річного рітейлу, книг, гаджетів, смартфонів, телевізорів, авто продадуть за ці два тижні, то можемо піти на 27.5-27.8 до кінця грудня. З 15 грудня до 15 січня у всіх вихідні. Можна навіть карантин запроваджувати!
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку past performance does not guarantee future results
tobias написав:Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень? Якщо $3-5 млрд, то гривня піде на 28 однозначно. Знижки 50-70%! Це вже не ті дітячі 10-30%, якими звикли мазати по губах українського споживача минулі 10 років. Якщо хоча б 25% річного рітейлу, книг, гаджетів, смартфонів, телевізорів, авто продадуть за ці два тижні, то можемо піти на 27.5-27.8 до кінця грудня. З 15 грудня до 15 січня у всіх вихідні. Можна навіть карантин запроваджувати!
andrein написав:Со второй половины года агроэкспорт замедлился. С начала 2020/21 маркетингового года по состоянию на 23 ноября экспорт зерновых из Украины сократился на 3,15 млн т, или 14%, и достиг 19,18 млн т. В частности, пшеницы было экспортировано на 1,39 млн т, или 11%, меньше, ржи — меньше на 66%, или на 3,3 тыс. т. Экспорт украинской кукурузы сейчас отстает на 2,09 млн т, или 32%, от прошлогодних показателей. К 19 ноября на Украине собрали 8,1 млн т сахарной свеклы с 88% посадочных площадей. При этом производство сахара отстает на 35% от прошлогоднего. Товарооборот внешней торговли молочными продуктами за январь-октябрь 2020 г. вырос на 25% по сравнению с прошлым годом и составил 444,1 млн грн. При этом эксперты Ассоциации производителей молока отмечают, что активность растет исключительно за счет наращивания импорта (+124%, до $250,2 млн), поскольку экспорт за 10 месяцев упал на 20% ($194 млн).
источник явно русосми... есть же достаточно в украинских СМИ об этом, почему распространяете именно русский с умышленным и незаметным на первый взгляд унижением Украины? Ну и данные уже устарели, неделя прошла, есть посвежее цифры
Зачем искать зраду в цифрах и процентах ? Кто виноват в засухе ?
tobias написав:Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень? Якщо $3-5 млрд, то гривня піде на 28 однозначно. Знижки 50-70%! Це вже не ті дітячі 10-30%, якими звикли мазати по губах українського споживача минулі 10 років. Якщо хоча б 25% річного рітейлу, книг, гаджетів, смартфонів, телевізорів, авто продадуть за ці два тижні, то можемо піти на 27.5-27.8 до кінця грудня. З 15 грудня до 15 січня у всіх вихідні. Можна навіть карантин запроваджувати!
Рітейл закуповиє виключно за гривні виключно вітчизніні товари чи також в магазинах будуть присутні імпортні товари ?
tobias написав:Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень? Якщо $3-5 млрд, то гривня піде на 28 однозначно. Знижки 50-70%! Це вже не ті дітячі 10-30%, якими звикли мазати по губах українського споживача минулі 10 років. Якщо хоча б 25% річного рітейлу, книг, гаджетів, смартфонів, телевізорів, авто продадуть за ці два тижні, то можемо піти на 27.5-27.8 до кінця грудня. З 15 грудня до 15 січня у всіх вихідні. Можна навіть карантин запроваджувати!
Массово доллар менять на ширпотреб по скидкам сейчас не будут, только за имеющуюся свободную гривну - потребительские настроения не те. Да и величину скидок я бы не преувеличивал - "белые" торговцы опустили ценники до уровня "серых", вот, собственно, и все. Это неплохо, да - есть возможность купить официальный товар с гарантией, и качество обслуживания будет выше среднего. Но и мотивации покупать ненужное тоже нет, как это происходит на Черную пятницу, например, в США
headshaker написав: - за последний день ( 26 ноя к 25 ноя ): +324 млн (sic!) ( 74,940 - 74,805 млрд грн )
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SAndriy1 написав:Вроде, исходя из ваших цифр, за последний день +135 млн получается, а не +324?
somilitark написав:headshaker У вас опять волшебная математика, присмотритесь внимательнее к цифрам. По МБ, движемся к 28.50,видимо 28.60 не будет,если только рыжика не подбросят под закрытие.
Приятно осознавать, что даже цифры кому-то интересны.
Это не волшебная математика, а некорректное значение за 25 ноября. Првильное значение (с точностью до миллионов) - 74 617, изменение - 323. Приношу извинения всем, введенным в заблуждение.
Отдельная проблема - баланс между читаемостью (округление) и ошибками этого самого округления. Наилучшего решения здесь нет. На всякий случай, я всегда привожу первоисточник: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills. И цифры можно сверить, и много разных собственных выводов сделать.