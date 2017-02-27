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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6839684068416842

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 255
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
48
28,50-29,00
35%
90
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:27

Бизнес продолжает борьбу за выживание - финансовый результат крупных и средних предприятий за 9 месяцев 2020-го уменьшился в 3,5 раза с 343 до 93 млрд грн.

Зображення

Доля убыточных предприятий увеличилась с 23% до 35%. Наиболее печальная ситуация в сегментах временного размещения и общественного питания (73% убыточных), развлечения и отдыха (63% убыточных), транспорта и логистики (54% убыточных). В промышленности доля вызросла с 26% до 37%.

Единственная цветущая отрасль экономики, дающая прирост к 2019-му - ожидаемо, финансовая. Спасибо "независимому НБУ" за перераспределение прибыли с реального сектора в спекулятивный путем искусственного уменьшения ставок размещения без снижения стоимости кредитных ресурсов.

Прибыль финансового сектора превзошла общую прибыль всего бизнеса, включая финансовый сектор, на 72 млрд грн (да, не удивляйтесь, так бывает, поскольку в реальном секторе огромное число компаний понесло убытки на 315 млрд грн, которые отминусовались из общего результата деятельности).

Ну что ж, можем считать себя новым финансовым центром. Правда, не мира и даже не региона, а самих себя и за счет самих себя :mrgreen: Такое вот ноу-хау.

Вопроса только 2 - сколько месяцев еще будет стоять сия пирамида без фундамента, и есть ли такие, кто до сих пор не понял, почему нерезиденты забирают деньги из бумаг якобы высокой доходности, чтобы вложить их в бумаги нулевой, или даже отрицательной доходности?...

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/11/144.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  tobias написав:Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень?

Чтобы не происходило, то ли падение покупательной способности по vitallian-у, то ли рост её же по tobias-у - в любом случае гривна будет укрепляться.

Ну ОК, ждем конца февраля.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:52

  vitaliy_berdinskikh написав:
  tobias написав:Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень?

Чтобы не происходило, то ли падение покупательной способности по vitallian-у, то ли рост её же по tobias-у - в любом случае гривна будет укрепляться.

Ну ОК, ждем конца февраля.

Цікаво, що на фондовій гілці люди значно частіше оперують показниками технічного аналізу, сперечаючись з прихильниками фундаментального аналізу.
Тут тех. аналіз можна зустріти тільки по парі євро-дол. ,а свідки укрєпляжа гривні оперують даними виключно фундаментального аналізу тільки якимись сьогоденними швидкоплинними аргументами з лейтмотивом - ЕОК па24, тому що "я розумний і так бачу"...( я особисто не є прихильником тех. аналізу, тим більше в непередбачуваних обставинах в непередбачуваній державі)
Трохи дивно... ))
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:05

Без налоговой реформы у зеленых ничего не получится. Просто не возмещать НДС или динамить исполнителей тендеров - это путь в суды, которые поставят казначейство на шпагат и правильно сделают. Не может государство вот так в ручном режиме принимать бюджет от фонаря, где каждая вторая гривна - одолженная, разыгрывать тендеры и потом класть на исполнителей с прибором.

Заигрались клоуны в квартал, экономика так не работает.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:32

  Moneta написав:Без налоговой реформы у зеленых ничего не получится. Просто не возмещать НДС или динамить исполнителей тендеров - это путь в суды, которые поставят казначейство на шпагат и правильно сделают. Не может государство вот так в ручном режиме принимать бюджет от фонаря, где каждая вторая гривна - одолженная, разыгрывать тендеры и потом класть на исполнителей с прибором.

Заигрались клоуны в квартал, экономика так не работает.

Не может существовать государство де-факто без суда , да еще при разгуле монополий. Такое образование обречено на крах. И клоуны при єтом - похмеляющиеся на чужом пиру. Будьте объективным
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:41

  zРадио написав:
  tobias написав:Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень?

Якщо $3-5 млрд, то гривня піде на 28 однозначно. Знижки 50-70%!
Це вже не ті дітячі 10-30%, якими звикли мазати по губах українського споживача минулі 10 років. Якщо хоча б 25% річного рітейлу, книг, гаджетів, смартфонів, телевізорів, авто продадуть за ці два тижні, то можемо піти на 27.5-27.8 до кінця грудня. З 15 грудня до 15 січня у всіх вихідні. Можна навіть карантин запроваджувати! :mrgreen:


Массово доллар менять на ширпотреб по скидкам сейчас не будут, только за имеющуюся свободную гривну - потребительские настроения не те. Да и величину скидок я бы не преувеличивал - "белые" торговцы опустили ценники до уровня "серых", вот, собственно, и все. Это неплохо, да - есть возможность купить официальный товар с гарантией, и качество обслуживания будет выше среднего. Но и мотивации покупать ненужное тоже нет, как это происходит на Черную пятницу, например, в США


Скидки ЧП в этом году, действительно, выглядят поагрессивней.
КВД и угроза НГЛ стимулируют расторговаться с более низкой маржой, пока не закрыли и запасы не зависли. Оборот ЧП-недели (а в этом году из-за квд многие гуляют в мега-скидки и по неделе, и по 1,5-2, но в среднем, скажем, 5-7 дней) выше преувеличен, раза в 2-3, думаю. Я бы сказал: 40-60 млрд. грн (белая розница, фуд и нон-фуд). Избыточный спрос, вследствие откупа (эта и та неделя) на МБ может потянуть на/до 0,5 ярда. Всё - оценочно (не видел никогда таких цифирок в свободном доступе)

п.с. гривня, конечно, массово - кредитная, поэтому "обратный ход" нала
из кубышки в обменку) будет перед погашением, т.е. массово до 25.12

п.п.с. если размазать даже по 2 неделям, это до 50 млн лишнего спроса, 10-15% в день (возможно, и меньше, если я переоцениваю долю пост-оплаты). А с той недели дочки-матери с дивами подключатся. На этом, собственнно, и основано мое предположение, что до конца 1-й декады 29 на МБ просвечивает (через туман :mrgreen:) Но вот нерезы сегодня удивили/порадовали - еще от них навеса не хватало... Так что еще 2 недели преимущественно вверх, но ползком, кмк
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Заигрались клоуны в квартал, экономика так не работает.

а она есть, эта экономика?
Рабочие места исчезли не в 2020 году, а гораздо раньше. Безвиз появился в 2017 и уже тогда была масса безработных, поехавших в Европу. Ищите причину в прибыли, ехавшей в офшоры последние 20 лет
Serg-ik
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