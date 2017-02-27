Додано: Чет 26 лис, 2020 15:05

Без налоговой реформы у зеленых ничего не получится. Просто не возмещать НДС или динамить исполнителей тендеров - это путь в суды, которые поставят казначейство на шпагат и правильно сделают. Не может государство вот так в ручном режиме принимать бюджет от фонаря, где каждая вторая гривна - одолженная, разыгрывать тендеры и потом класть на исполнителей с прибором.



Заигрались клоуны в квартал, экономика так не работает.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.