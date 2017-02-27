Бизнес продолжает борьбу за выживание - финансовый результат крупных и средних предприятий за 9 месяцев 2020-го уменьшился в 3,5 раза с 343 до 93 млрд грн.
Доля убыточных предприятий увеличилась с 23% до 35%. Наиболее печальная ситуация в сегментах временного размещения и общественного питания (73% убыточных), развлечения и отдыха (63% убыточных), транспорта и логистики (54% убыточных). В промышленности доля вызросла с 26% до 37%.
Единственная цветущая отрасль экономики, дающая прирост к 2019-му - ожидаемо, финансовая. Спасибо "независимому НБУ" за перераспределение прибыли с реального сектора в спекулятивный путем искусственного уменьшения ставок размещения без снижения стоимости кредитных ресурсов.
Прибыль финансового сектора превзошла общую прибыль всего бизнеса, включая финансовый сектор, на 72 млрд грн (да, не удивляйтесь, так бывает, поскольку в реальном секторе огромное число компаний понесло убытки на 315 млрд грн, которые отминусовались из общего результата деятельности).
Ну что ж, можем считать себя новым финансовым центром. Правда, не мира и даже не региона, а самих себя и за счет самих себя Такое вот ноу-хау.
Вопроса только 2 - сколько месяцев еще будет стоять сия пирамида без фундамента, и есть ли такие, кто до сих пор не понял, почему нерезиденты забирают деньги из бумаг якобы высокой доходности, чтобы вложить их в бумаги нулевой, или даже отрицательной доходности?...
tobias написав:Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень?
Чтобы не происходило, то ли падение покупательной способности по vitallian-у, то ли рост её же по tobias-у - в любом случае гривна будет укрепляться.
Ну ОК, ждем конца февраля.
Цікаво, що на фондовій гілці люди значно частіше оперують показниками технічного аналізу, сперечаючись з прихильниками фундаментального аналізу. Тут тех. аналіз можна зустріти тільки по парі євро-дол. ,а свідки укрєпляжа гривні оперують даними виключно фундаментального аналізу тільки якимись сьогоденними швидкоплинними аргументами з лейтмотивом - ЕОК па24, тому що "я розумний і так бачу"...( я особисто не є прихильником тех. аналізу, тим більше в непередбачуваних обставинах в непередбачуваній державі) Трохи дивно... ))
Без налоговой реформы у зеленых ничего не получится. Просто не возмещать НДС или динамить исполнителей тендеров - это путь в суды, которые поставят казначейство на шпагат и правильно сделают. Не может государство вот так в ручном режиме принимать бюджет от фонаря, где каждая вторая гривна - одолженная, разыгрывать тендеры и потом класть на исполнителей с прибором.
Заигрались клоуны в квартал, экономика так не работает.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta написав:Без налоговой реформы у зеленых ничего не получится. Просто не возмещать НДС или динамить исполнителей тендеров - это путь в суды, которые поставят казначейство на шпагат и правильно сделают. Не может государство вот так в ручном режиме принимать бюджет от фонаря, где каждая вторая гривна - одолженная, разыгрывать тендеры и потом класть на исполнителей с прибором.
Заигрались клоуны в квартал, экономика так не работает.
Не может существовать государство де-факто без суда , да еще при разгуле монополий. Такое образование обречено на крах. И клоуны при єтом - похмеляющиеся на чужом пиру. Будьте объективным
tobias написав:Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень?
Якщо $3-5 млрд, то гривня піде на 28 однозначно. Знижки 50-70%! Це вже не ті дітячі 10-30%, якими звикли мазати по губах українського споживача минулі 10 років. Якщо хоча б 25% річного рітейлу, книг, гаджетів, смартфонів, телевізорів, авто продадуть за ці два тижні, то можемо піти на 27.5-27.8 до кінця грудня. З 15 грудня до 15 січня у всіх вихідні. Можна навіть карантин запроваджувати!
Массово доллар менять на ширпотреб по скидкам сейчас не будут, только за имеющуюся свободную гривну - потребительские настроения не те. Да и величину скидок я бы не преувеличивал - "белые" торговцы опустили ценники до уровня "серых", вот, собственно, и все. Это неплохо, да - есть возможность купить официальный товар с гарантией, и качество обслуживания будет выше среднего. Но и мотивации покупать ненужное тоже нет, как это происходит на Черную пятницу, например, в США
Скидки ЧП в этом году, действительно, выглядят поагрессивней. КВД и угроза НГЛ стимулируют расторговаться с более низкой маржой, пока не закрыли и запасы не зависли. Оборот ЧП-недели (а в этом году из-за квд многие гуляют в мега-скидки и по неделе, и по 1,5-2, но в среднем, скажем, 5-7 дней) выше преувеличен, раза в 2-3, думаю. Я бы сказал: 40-60 млрд. грн (белая розница, фуд и нон-фуд). Избыточный спрос, вследствие откупа (эта и та неделя) на МБ может потянуть на/до 0,5 ярда. Всё - оценочно (не видел никогда таких цифирок в свободном доступе)
п.с. гривня, конечно, массово - кредитная, поэтому "обратный ход" нала из кубышки в обменку) будет перед погашением, т.е. массово до 25.12
п.п.с. если размазать даже по 2 неделям, это до 50 млн лишнего спроса, 10-15% в день (возможно, и меньше, если я переоцениваю долю пост-оплаты). А с той недели дочки-матери с дивами подключатся. На этом, собственно, и основано мое предположение, что до конца 1-й декады 29 на МБ просвечивает (через туман ) Но вот нерезы сегодня удивили/порадовали - еще от них навеса не хватало... Так что еще 2 недели преимущественно вверх, но ползком, кмк
Востаннє редагувалось matroSkin в Чет 26 лис, 2020 16:09, всього редагувалось 1 раз.
Moneta написав:Заигрались клоуны в квартал, экономика так не работает.
а она есть, эта экономика? Рабочие места исчезли не в 2020 году, а гораздо раньше. Безвиз появился в 2017 и уже тогда была масса безработных, поехавших в Европу. Ищите причину в прибыли, ехавшей в офшоры последние 20 лет
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................26.11.2020.........27.11.2020 дата розрахунку...............25.11.2020..........26.11.2020 Євро..................................33,784................33,8455...+0.18% Долар США.......................28,3816...............28,4428...+0.22% После полудня доллар прибавил еще около половины копейки. ТОМную сессию открыли на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред сверху на полкопейки. После очень короткой паузы выросли на 1.5 копейки, потом на копейку откатились и снова выросли на полкопейки. Сессия проходит с достаточно сумбурными, но небольшими движениями, сказывается неудобный режим торговли. Справочный курс встретили котировками 28.4350 - 28.4500, что на копейку выше открытия. После 12 очень плавно выросли еще на копейку и окончательно уравновесились. Больше движений не было. В мире доллар ведет себя спокойно. Он, как обычно, просел ночью, а утром стал отыгрывать ночные потери. Сейчас он находится на том же уровне, где пребывал во время нашего вчерашнего закрытия. Официальный курс встретили котировками 28.4450 - 28.4600. За день выросли на 2 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 23.9827 (-7) +446 2018 - 27.8984 (+10) +55
tobias написав:Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень? Якщо $3-5 млрд, то гривня піде на 28 однозначно. Знижки 50-70%! Це вже не ті дітячі 10-30%, якими звикли мазати по губах українського споживача минулі 10 років. Якщо хоча б 25% річного рітейлу, книг, гаджетів, смартфонів, телевізорів, авто продадуть за ці два тижні, то можемо піти на 27.5-27.8 до кінця грудня. З 15 грудня до 15 січня у всіх вихідні. Можна навіть карантин запроваджувати!
Так отож. Перед "небаченними знижками 50-70-90% - налетай не скупись" за две недели незаметно залупить цену на 70%-90% выше. Потом можно и на 50% снизить. Никогда такого не было и вот опять эти ваши черные пятницы, новые годы и т.д.
tobias написав:Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень? Якщо $3-5 млрд, то гривня піде на 28 однозначно. Знижки 50-70%! Це вже не ті дітячі 10-30%, якими звикли мазати по губах українського споживача минулі 10 років. Якщо хоча б 25% річного рітейлу, книг, гаджетів, смартфонів, телевізорів, авто продадуть за ці два тижні, то можемо піти на 27.5-27.8 до кінця грудня. З 15 грудня до 15 січня у всіх вихідні. Можна навіть карантин запроваджувати!
Так отож. Перед "небаченними знижками 50-70-90% - налетай не скупись" за две недели незаметно залупить цену на 70%-90% выше. Потом можно и на 50% снизить. Никогда такого не было и вот опять эти ваши черные пятницы, новые годы и т.д.