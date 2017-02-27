RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6840684168426843

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 255
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
48
28,50-29,00
35%
90
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:44

  vitaliy_berdinskikh написав:
  tobias написав:Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень?

Чтобы не происходило, то ли падение покупательной способности по vitallian-у, то ли рост её же по tobias-у - в любом случае гривна будет укрепляться.

Ну ОК, ждем конца февраля.



купив ще трохи USD сьогодні.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 737
З нами з: 19.02.14
Подякував: 286 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:52

Дефіцит держбюджету у жовтні становить понад 30 мільярдів

За жовтень держбюджет звели з дефіцитом у 30,4 мільярда гривень, загальний дефіцит - 112,2 мільярда.

Про це повідомляє Держказначейство.

Витрати держбюджету за січень - жовтень становлять понад 950 мільярдів гривень (73% плану на звітній рік), доходи - 842 мільярди (83% плану). Кредитування за 10 місяців становить 3,8 мільярда гривень.

Окремо за жовтень до бюджету надійшло понад 77 мільярдів гривень, витрати становили 107 мільярдів. Кредитування становило 1,8 мільярда.

Так, дефіцит держбюджету за 10 місяців становить 112,2 мільярда гривень, з яких понад 30 мільярдів - у жовтні місяці.

Загальний фонд звели з дефіцитом у 26 мільярдів у жовтні, за 10 місяців - понад 120 мільярдів.
jump
 
Повідомлень: 3402
З нами з: 18.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:05

  jump написав:За жовтень держбюджет звели з дефіцитом у 30,4 мільярда гривень, загальний дефіцит - 112,2 мільярда.

Про це повідомляє Держказначейство.

Витрати держбюджету за січень - жовтень становлять понад 950 мільярдів гривень (73% плану на звітній рік), доходи - 842 мільярди (83% плану). Кредитування за 10 місяців становить 3,8 мільярда гривень.

Окремо за жовтень до бюджету надійшло понад 77 мільярдів гривень, витрати становили 107 мільярдів. Кредитування становило 1,8 мільярда.

Так, дефіцит держбюджету за 10 місяців становить 112,2 мільярда гривень, з яких понад 30 мільярдів - у жовтні місяці.

Загальний фонд звели з дефіцитом у 26 мільярдів у жовтні, за 10 місяців - понад 120 мільярдів.

прискорюємся, було 85 за 9 місяців, а тут 30 за один.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22248
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:21

  Alex2007 написав:
  tobias написав:Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень?
Якщо $3-5 млрд, то гривня піде на 28 однозначно. Знижки 50-70%!
Це вже не ті дітячі 10-30%, якими звикли мазати по губах українського споживача минулі 10 років. Якщо хоча б 25% річного рітейлу, книг, гаджетів, смартфонів, телевізорів, авто продадуть за ці два тижні, то можемо піти на 27.5-27.8 до кінця грудня. З 15 грудня до 15 січня у всіх вихідні. Можна навіть карантин запроваджувати! :mrgreen:


Так отож.
Перед "небаченними знижками 50-70-90% - налетай не скупись" за две недели незаметно залупить цену на 70%-90% выше. Потом можно и на 50% снизить. :mrgreen:
Никогда такого не было и вот опять эти ваши черные пятницы, новые годы и т.д. :mrgreen:

Алех,
ну ти ж розумна людина!

Підпишись на мій блог, і все зрозумієшь.

Справа в тому, що, як там хтось написав, пересічні заощадження здають і вже років 5, пересічні не мають ніякого впливу на курс, тому і так.,як є.
Якщо мої прогнози на 30 листопада срравдяться, то ви побачите моє перше відео без кутюр, якщо ж ні, то я з'їм капелюху.:)
Trast
 
Повідомлень: 623
З нами з: 10.03.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Курс туди-сюди вже 3 роки 27-28, все , що нижчн треба було заробляти, все, що вижче, теж.
Але, але.
Є ж хвилина відліку і є хвилина розрахунку, вона закінчиться може раптово в кожну хвилину, як гра на зайві стульчата, але ж, якщо 30 листопада на обмінках не буде 28,9-29,1, то я більш тут не з'явлюся, а якщо буде, то запрощую на моє перше відео по цій жк темі, на каналі " Тr,ust$,only true"
Trast
 
Повідомлень: 623
З нами з: 10.03.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6840684168426843
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2061, 2062, 2063
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20621 2658274
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 16:33
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 728, 729, 730
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7291 1682274
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 11:50
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 131998
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17673)
26.11.2020 17:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.