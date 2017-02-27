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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:44
vitaliy_berdinskikh написав: tobias написав:
Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень?
Чтобы не происходило, то ли падение покупательной способности по vitallian-у, то ли рост её же по tobias-у - в любом случае гривна будет укрепляться.
Ну ОК, ждем конца февраля.
купив ще трохи USD сьогодні.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 16:52
За жовтень держбюджет звели з дефіцитом у 30,4 мільярда гривень, загальний дефіцит - 112,2 мільярда.
Про це повідомляє Держказначейство.
Витрати держбюджету за січень - жовтень становлять понад 950 мільярдів гривень (73% плану на звітній рік), доходи - 842 мільярди (83% плану). Кредитування за 10 місяців становить 3,8 мільярда гривень.
Окремо за жовтень до бюджету надійшло понад 77 мільярдів гривень, витрати становили 107 мільярдів. Кредитування становило 1,8 мільярда.
Так, дефіцит держбюджету за 10 місяців становить 112,2 мільярда гривень, з яких понад 30 мільярдів - у жовтні місяці.
Загальний фонд звели з дефіцитом у 26 мільярдів у жовтні, за 10 місяців - понад 120 мільярдів.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 17:05
jump написав:
За жовтень держбюджет звели з дефіцитом у 30,4 мільярда
гривень, загальний дефіцит - 112,2 мільярда.
Про це повідомляє Держказначейство.
Витрати держбюджету за січень - жовтень становлять понад 950 мільярдів гривень (73% плану на звітній рік), доходи - 842 мільярди (83% плану). Кредитування за 10 місяців становить 3,8 мільярда гривень.
Окремо за жовтень до бюджету надійшло понад 77 мільярдів гривень, витрати становили 107 мільярдів. Кредитування становило 1,8 мільярда.
Так, дефіцит держбюджету за 10 місяців становить 112,2 мільярда гривень, з яких понад 30 мільярдів - у жовтні місяці.
Загальний фонд звели з дефіцитом у 26 мільярдів у жовтні, за 10 місяців - понад 120 мільярдів.
прискорюємся, було 85 за 9 місяців, а тут 30 за один.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Чет 26 лис, 2020 17:21
Alex2007 написав: tobias написав:
Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень?
Якщо $3-5 млрд, то гривня піде на 28 однозначно. Знижки 50-70%!
Це вже не ті дітячі 10-30%, якими звикли мазати по губах українського споживача минулі 10 років. Якщо хоча б 25% річного рітейлу, книг, гаджетів, смартфонів, телевізорів, авто продадуть за ці два тижні, то можемо піти на 27.5-27.8 до кінця грудня. З 15 грудня до 15 січня у всіх вихідні. Можна навіть карантин запроваджувати!
Так отож.
Перед "небаченними знижками 50-70-90% - налетай не скупись" за две недели незаметно залупить цену на 70%-90% выше. Потом можно и на 50% снизить.
Никогда такого не было и вот опять эти ваши черные пятницы, новые годы и т.д.
Алех,
ну ти ж розумна людина!
Підпишись на мій блог, і все зрозумієшь.
Справа в тому, що, як там хтось написав, пересічні заощадження здають і вже років 5, пересічні не мають ніякого впливу на курс, тому і так.,як є.
Якщо мої прогнози на 30 листопада срравдяться, то ви побачите моє перше відео без кутюр, якщо ж ні, то я з'їм капелюху.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 17:40
Курс туди-сюди вже 3 роки 27-28, все , що нижчн треба було заробляти, все, що вижче, теж.
Але, але.
Є ж хвилина відліку і є хвилина розрахунку, вона закінчиться може раптово в кожну хвилину, як гра на зайві стульчата, але ж, якщо 30 листопада на обмінках не буде 28,9-29,1, то я більш тут не з'явлюся, а якщо буде, то запрощую на моє перше відео по цій жк темі, на каналі " Тr,ust$,only true"
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