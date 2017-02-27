купив ще трохи USD сьогодні.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:44
купив ще трохи USD сьогодні.
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:52
Дефіцит держбюджету у жовтні становить понад 30 мільярдів
За жовтень держбюджет звели з дефіцитом у 30,4 мільярда гривень, загальний дефіцит - 112,2 мільярда.
Про це повідомляє Держказначейство.
Витрати держбюджету за січень - жовтень становлять понад 950 мільярдів гривень (73% плану на звітній рік), доходи - 842 мільярди (83% плану). Кредитування за 10 місяців становить 3,8 мільярда гривень.
Окремо за жовтень до бюджету надійшло понад 77 мільярдів гривень, витрати становили 107 мільярдів. Кредитування становило 1,8 мільярда.
Так, дефіцит держбюджету за 10 місяців становить 112,2 мільярда гривень, з яких понад 30 мільярдів - у жовтні місяці.
Загальний фонд звели з дефіцитом у 26 мільярдів у жовтні, за 10 місяців - понад 120 мільярдів.
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:05
прискорюємся, було 85 за 9 місяців, а тут 30 за один.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 17:21
Алех,
ну ти ж розумна людина!
Підпишись на мій блог, і все зрозумієшь.
Справа в тому, що, як там хтось написав, пересічні заощадження здають і вже років 5, пересічні не мають ніякого впливу на курс, тому і так.,як є.
Якщо мої прогнози на 30 листопада срравдяться, то ви побачите моє перше відео без кутюр, якщо ж ні, то я з'їм капелюху.
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Курс туди-сюди вже 3 роки 27-28, все , що нижчн треба було заробляти, все, що вижче, теж.
Але, але.
Є ж хвилина відліку і є хвилина розрахунку, вона закінчиться може раптово в кожну хвилину, як гра на зайві стульчата, але ж, якщо 30 листопада на обмінках не буде 28,9-29,1, то я більш тут не з'явлюся, а якщо буде, то запрощую на моє перше відео по цій жк темі, на каналі " Тr,ust$,only true"
Додано: Чет 26 лис, 2020 18:37
Интересные цифры сегодня звучали на конференции А.К. Кинаха о сером импорте мобильных терминалов. Напр., каждый 4-й смартфон и каждый 5-й телевизор - это серый импорт. За 2019г этот импорт вырос на 9%.
Закрытие границ на карантин уменьшило серый импорт смартфонов по схеме "пиджаки" с 29% до 20%.
21 млрд. грн. - теневой сектор только этой сферы за 2019.
Додано: Чет 26 лис, 2020 18:56
Я объясню свою логику. Экономика это люди, даже не деньги, потому что нет у человека денег он пришел в банк получил кредит и деньги уже есть, если нет денег у банка он берет рефинанс. То есть деньги важный фактор но не ключевой, т.к сравнительно просто решаемый.. Ключевой фактор- потребительские ожидания и доверие. Если есть доверие стоимость денег падает, нет доверия - растет. К доверию привязаны и другие показатели, активность банковского кредитования, несут ли деньги на депозиты или хранят в матрасе, в какой валюте хранят? Дальше элементарная психология, если курс стабилен «про запас» валюту не покупают, от таких запасов можно получить убыток на курсовой разнице. Когда замедляется мультипликатор народ склонен придерживать сбережения на чёрный день, что сейчас и происходит. Спросите у пересичного чего он больше боится ковида, безработицы или девальвации. Сейчас нет политических рисков типа «пудель нападет» , бс стабильна. Недавно когда курс упал до 28,15 я не видел очередей из желающих купить доллар. В основном сдают. Вертолётные деньги заменяют собой мультипликатор, но достаются они не всем, поэтому вся сфера услуг терпит убытки, и дальше по списку, всё взаимосвязано как фигурка из домино. Курсом управляет узкий круг лиц, пики и ямы рисуют под конкретного крупного продавца или покупателя. В теории он может взлететь до 30 уже в этом году, но без подкрепления спросом он опять вернется к значениям где спрос есть. Февраль самый мертвый месяц в году, думаю серьезный укрепляж начнется в феврале- марте, а пока болтаемся где болтаемся.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:18
Что у вас тут сложного?
нерезы купили 300млн грн, увеличили сальдо.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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