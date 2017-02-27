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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6841684268436844>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 256
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
90
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:44

  vitaliy_berdinskikh написав:
  tobias написав:Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень?

Чтобы не происходило, то ли падение покупательной способности по vitallian-у, то ли рост её же по tobias-у - в любом случае гривна будет укрепляться.

Ну ОК, ждем конца февраля.



купив ще трохи USD сьогодні.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:52

Дефіцит держбюджету у жовтні становить понад 30 мільярдів

За жовтень держбюджет звели з дефіцитом у 30,4 мільярда гривень, загальний дефіцит - 112,2 мільярда.

Про це повідомляє Держказначейство.

Витрати держбюджету за січень - жовтень становлять понад 950 мільярдів гривень (73% плану на звітній рік), доходи - 842 мільярди (83% плану). Кредитування за 10 місяців становить 3,8 мільярда гривень.

Окремо за жовтень до бюджету надійшло понад 77 мільярдів гривень, витрати становили 107 мільярдів. Кредитування становило 1,8 мільярда.

Так, дефіцит держбюджету за 10 місяців становить 112,2 мільярда гривень, з яких понад 30 мільярдів - у жовтні місяці.

Загальний фонд звели з дефіцитом у 26 мільярдів у жовтні, за 10 місяців - понад 120 мільярдів.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:05

  jump написав:За жовтень держбюджет звели з дефіцитом у 30,4 мільярда гривень, загальний дефіцит - 112,2 мільярда.

Про це повідомляє Держказначейство.

Витрати держбюджету за січень - жовтень становлять понад 950 мільярдів гривень (73% плану на звітній рік), доходи - 842 мільярди (83% плану). Кредитування за 10 місяців становить 3,8 мільярда гривень.

Окремо за жовтень до бюджету надійшло понад 77 мільярдів гривень, витрати становили 107 мільярдів. Кредитування становило 1,8 мільярда.

Так, дефіцит держбюджету за 10 місяців становить 112,2 мільярда гривень, з яких понад 30 мільярдів - у жовтні місяці.

Загальний фонд звели з дефіцитом у 26 мільярдів у жовтні, за 10 місяців - понад 120 мільярдів.

прискорюємся, було 85 за 9 місяців, а тут 30 за один.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:21

  Alex2007 написав:
  tobias написав:Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень?
Якщо $3-5 млрд, то гривня піде на 28 однозначно. Знижки 50-70%!
Це вже не ті дітячі 10-30%, якими звикли мазати по губах українського споживача минулі 10 років. Якщо хоча б 25% річного рітейлу, книг, гаджетів, смартфонів, телевізорів, авто продадуть за ці два тижні, то можемо піти на 27.5-27.8 до кінця грудня. З 15 грудня до 15 січня у всіх вихідні. Можна навіть карантин запроваджувати! :mrgreen:


Так отож.
Перед "небаченними знижками 50-70-90% - налетай не скупись" за две недели незаметно залупить цену на 70%-90% выше. Потом можно и на 50% снизить. :mrgreen:
Никогда такого не было и вот опять эти ваши черные пятницы, новые годы и т.д. :mrgreen:

Алех,
ну ти ж розумна людина!

Підпишись на мій блог, і все зрозумієшь.

Справа в тому, що, як там хтось написав, пересічні заощадження здають і вже років 5, пересічні не мають ніякого впливу на курс, тому і так.,як є.
Якщо мої прогнози на 30 листопада срравдяться, то ви побачите моє перше відео без кутюр, якщо ж ні, то я з'їм капелюху.:)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Курс туди-сюди вже 3 роки 27-28, все , що нижчн треба було заробляти, все, що вижче, теж.
Але, але.
Є ж хвилина відліку і є хвилина розрахунку, вона закінчиться може раптово в кожну хвилину, як гра на зайві стульчата, але ж, якщо 30 листопада на обмінках не буде 28,9-29,1, то я більш тут не з'явлюся, а якщо буде, то запрощую на моє перше відео по цій жк темі, на каналі " Тr,ust$,only true"
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:37

  tobias написав:Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень?
Якщо $3-5 млрд, то гривня піде на 28 однозначно. Знижки 50-70%!
Це вже не ті дітячі 10-30%, якими звикли мазати по губах українського споживача минулі 10 років. Якщо хоча б 25% річного рітейлу, книг, гаджетів, смартфонів, телевізорів, авто продадуть за ці два тижні, то можемо піти на 27.5-27.8 до кінця грудня. З 15 грудня до 15 січня у всіх вихідні. Можна навіть карантин запроваджувати! :mrgreen:


Интересные цифры сегодня звучали на конференции А.К. Кинаха о сером импорте мобильных терминалов. Напр., каждый 4-й смартфон и каждый 5-й телевизор - это серый импорт. За 2019г этот импорт вырос на 9%.
Закрытие границ на карантин уменьшило серый импорт смартфонов по схеме "пиджаки" с 29% до 20%.
21 млрд. грн. - теневой сектор только этой сферы за 2019.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:56

  alex10 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  tobias написав:Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень?

Чтобы не происходило, то ли падение покупательной способности по vitallian-у, то ли рост её же по tobias-у - в любом случае гривна будет укрепляться.

Ну ОК, ждем конца февраля.

Цікаво, що на фондовій гілці люди значно частіше оперують показниками технічного аналізу, сперечаючись з прихильниками фундаментального аналізу.
Тут тех. аналіз можна зустріти тільки по парі євро-дол. ,а свідки укрєпляжа гривні оперують даними виключно фундаментального аналізу тільки якимись сьогоденними швидкоплинними аргументами з лейтмотивом - ЕОК па24, тому що "я розумний і так бачу"...( я особисто не є прихильником тех. аналізу, тим більше в непередбачуваних обставинах в непередбачуваній державі)
Трохи дивно... ))

Я объясню свою логику. Экономика это люди, даже не деньги, потому что нет у человека денег он пришел в банк получил кредит и деньги уже есть, если нет денег у банка он берет рефинанс. То есть деньги важный фактор но не ключевой, т.к сравнительно просто решаемый.. Ключевой фактор- потребительские ожидания и доверие. Если есть доверие стоимость денег падает, нет доверия - растет. К доверию привязаны и другие показатели, активность банковского кредитования, несут ли деньги на депозиты или хранят в матрасе, в какой валюте хранят? Дальше элементарная психология, если курс стабилен «про запас» валюту не покупают, от таких запасов можно получить убыток на курсовой разнице. Когда замедляется мультипликатор народ склонен придерживать сбережения на чёрный день, что сейчас и происходит. Спросите у пересичного чего он больше боится ковида, безработицы или девальвации. Сейчас нет политических рисков типа «пудель нападет» , бс стабильна. Недавно когда курс упал до 28,15 я не видел очередей из желающих купить доллар. В основном сдают. Вертолётные деньги заменяют собой мультипликатор, но достаются они не всем, поэтому вся сфера услуг терпит убытки, и дальше по списку, всё взаимосвязано как фигурка из домино. Курсом управляет узкий круг лиц, пики и ямы рисуют под конкретного крупного продавца или покупателя. В теории он может взлететь до 30 уже в этом году, но без подкрепления спросом он опять вернется к значениям где спрос есть. Февраль самый мертвый месяц в году, думаю серьезный укрепляж начнется в феврале- марте, а пока болтаемся где болтаемся.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:18

Что у вас тут сложного? :)

нерезы купили 300млн грн, увеличили сальдо.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:50

  fler написав:
Интересные цифры сегодня звучали на конференции А.К. Кинаха о сером импорте мобильных терминалов. Напр., каждый 4-й смартфон и каждый 5-й телевизор - это серый импорт. За 2019г этот импорт вырос на 9%.
Закрытие границ на карантин уменьшило серый импорт смартфонов по схеме "пиджаки" с 29% до 20%.
21 млрд. грн. - теневой сектор только этой сферы за 2019.

А про офшоры ничего не говорил?
Всё таки наверное 80% экспорта идёт непонятно на кого?
Про левый импорт контейнерами тоже "забыл?".
Зато узрел кто мобильник притащил в трусах?
Мне нравятся эти прикольчики, всё знают объёмы неучтёнки ,а эшелоны с параходами заметить не могут, зато кассовые аппараты крестьянам всучить захотели на каждую продажу растворимого кофе на сельской автобусной остановке, вот кто оказывается главное зло, потребители этого непортриба, правда сами эти дяди 30 лет гробили всю промышленность и никому не давали сюда зайти рейдерством и цепной налоговой,с карманными судьями,но то такэ, главное завести разговоры в пользу бедных, прямо как весна придёт,сажать будем :evil:
По курсу, наличка в ауте, уже стали равнодушно смотреть на повышающийся межбанк, продажи преобладают, если правительство продолжит повышать ставку, то ещё нерезы набегут и всё валютное осеннее напряжение само собой рассосётся, вот что значит нулевые ставки в мире и куе,11% от клоунов в местной бумаге оказывается заманчивое предложение, цирк тай годи)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:00

  Moneta написав:Без налоговой реформы у зеленых ничего не получится. Просто не возмещать НДС или динамить исполнителей тендеров - это путь в суды, которые поставят казначейство на шпагат и правильно сделают. Не может государство вот так в ручном режиме принимать бюджет от фонаря, где каждая вторая гривна - одолженная, разыгрывать тендеры и потом класть на исполнителей с прибором.

Заигрались клоуны в квартал, экономика так не работает.

Бюджет всегда так принимался, с некоторой погрешностью совы на глобус в одну или другую сторону от брутто.
Цирковой шатер радостно приветствует миллионы поклонников каждый год уже не первый десяток лет и несмотря на внешнее разнообразие гастролирующих трупп, зритель испытывает дежавю от представления, которое фактически повторяется, только цены на билеты из года в год дороже. "Верный зритель, дороже денег" - каждый раз оглашает шпрехшталмейстер перед началом очередного заезженного представления перед уверенной в себе публикой.
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