Додано: Чет 26 лис, 2020 18:56

alex10 написав: vitaliy_berdinskikh написав: tobias написав: Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень? Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень?

Чтобы не происходило, то ли падение покупательной способности по vitallian-у, то ли рост её же по tobias-у - в любом случае гривна будет укрепляться.



Ну ОК, ждем конца февраля. Чтобы не происходило, то ли падение покупательной способности по vitallian-у, то ли рост её же по tobias-у - в любом случае гривна будет укрепляться.Ну ОК, ждем конца февраля.

Цікаво, що на фондовій гілці люди значно частіше оперують показниками технічного аналізу, сперечаючись з прихильниками фундаментального аналізу.

Тут тех. аналіз можна зустріти тільки по парі євро-дол. ,а свідки укрєпляжа гривні оперують даними виключно фундаментального аналізу тільки якимись сьогоденними швидкоплинними аргументами з лейтмотивом - ЕОК па24, тому що "я розумний і так бачу"...( я особисто не є прихильником тех. аналізу, тим більше в непередбачуваних обставинах в непередбачуваній державі)

Трохи дивно... )) Цікаво, що на фондовій гілці люди значно частіше оперують показниками технічного аналізу, сперечаючись з прихильниками фундаментального аналізу.Тут тех. аналіз можна зустріти тільки по парі євро-дол. ,а свідки укрєпляжа гривні оперують даними виключно фундаментального аналізу тільки якимись сьогоденними швидкоплинними аргументами з лейтмотивом - ЕОК па24, тому що "я розумний і так бачу"...( я особисто не є прихильником тех. аналізу, тим більше в непередбачуваних обставинах в непередбачуваній державі)Трохи дивно... ))

Я объясню свою логику. Экономика это люди, даже не деньги, потому что нет у человека денег он пришел в банк получил кредит и деньги уже есть, если нет денег у банка он берет рефинанс. То есть деньги важный фактор но не ключевой, т.к сравнительно просто решаемый.. Ключевой фактор- потребительские ожидания и доверие. Если есть доверие стоимость денег падает, нет доверия - растет. К доверию привязаны и другие показатели, активность банковского кредитования, несут ли деньги на депозиты или хранят в матрасе, в какой валюте хранят? Дальше элементарная психология, если курс стабилен «про запас» валюту не покупают, от таких запасов можно получить убыток на курсовой разнице. Когда замедляется мультипликатор народ склонен придерживать сбережения на чёрный день, что сейчас и происходит. Спросите у пересичного чего он больше боится ковида, безработицы или девальвации. Сейчас нет политических рисков типа «пудель нападет» , бс стабильна. Недавно когда курс упал до 28,15 я не видел очередей из желающих купить доллар. В основном сдают. Вертолётные деньги заменяют собой мультипликатор, но достаются они не всем, поэтому вся сфера услуг терпит убытки, и дальше по списку, всё взаимосвязано как фигурка из домино. Курсом управляет узкий круг лиц, пики и ямы рисуют под конкретного крупного продавца или покупателя. В теории он может взлететь до 30 уже в этом году, но без подкрепления спросом он опять вернется к значениям где спрос есть. Февраль самый мертвый месяц в году, думаю серьезный укрепляж начнется в феврале- марте, а пока болтаемся где болтаемся.