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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:08
Trast написав:
Курс туди-сюди вже 3 роки 27-28, все , що нижчн треба було заробляти, все, що вижче, теж.
Але, але.
Є ж хвилина відліку і є хвилина розрахунку, вона закінчиться може раптово в кожну хвилину, як гра на зайві стульчата, але ж, якщо 30 листопада на обмінках не буде 28,9-29,1, то я більш тут не з'явлюся, а якщо буде, то запрощую на моє перше відео по цій жк темі, на каналі " Тr,ust$,only true"
То що, пане Трасту, будемо прощатися?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 26 лис, 2020 20:30
Аргентина прощается с Марадоной.
Легенда мирового футбола Диего Армандо Марадона умер в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 20:34
somilitark написав: fler написав:
Интересные цифры сегодня звучали на конференции А.К. Кинаха о сером импорте мобильных терминалов..
А про офшоры ничего не говорил?
Всё таки наверное 80% экспорта идёт непонятно на кого?
Про левый импорт контейнерами тоже "забыл?".
Зато узрел кто мобильник притащил в трусах?..
Почему же? И это обсудили
Завозит серый импорт крупный бизнес, затем мелкий у него покупает и продает в розницу. Некоторые крупные работают через 70 ФОПов. "Пиджаки" - это только один из "50 оттенков серого"..
А шо это Вы опять такие злые
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Додано: Чет 26 лис, 2020 20:53
fler написав: somilitark написав: fler написав:
Интересные цифры сегодня звучали на конференции А.К. Кинаха о сером импорте мобильных терминалов..
А про офшоры ничего не говорил?
Всё таки наверное 80% экспорта идёт непонятно на кого?
Про левый импорт контейнерами тоже "забыл?".
Зато узрел кто мобильник притащил в трусах?..
Почему же? И это обсудили
Завозит серый импорт крупный бизнес, затем мелкий у него покупает и продает в розницу. Некоторые крупные работают через 70 ФОПов. "Пиджаки" - это только один из "50 оттенков серого"..
А шо это Вы опять такие злые
Короче всё как всегда, всё видят, но ничего не хотят и не могут сделать настоящим злодеям, ни бенианы, ни рла неприкосновенные коровы, доить собрались тех, кто голосовал против эпохи бедности, значит пора заводить в дом к большинству нищету.
А просто трепят языком уже с тех пор, как мы были почти второй Францией.
Но надо значит внимательнее следить за их действиями руками, под сладкие речи вытащат последнее из хлипких карманов, естественно под благими намерениями наполнения их вечно дырявого бюджета.
Просто танцуют кто их кормит, а теперь видимо поставлена задача раскулачить последних "куркулей",даже в этом просматривается чуткая рука северного мышебрата, загнать в нищету, а уже потом ярмо потихоньку ослаблять и безраздельно властвовать.
Я не злой, просто с ужасом жду нового локдауна и налоговых инициатив, в виде новой минималки и выросших налогов и аренды, кассовых аппаратов, итак работа не фонтан, но оказывается зелёные клоуны могут сделать твою жизнь значительно ХУЖЕ, оказывается даже шоколадный был меньшее зло, но всё познаётся в сравнении.
Там кстати задумали поднять акциз на дизельное топливо и автогаз, готовьтесь накинуть 4 гривны к привычным прайсам за литр, плюс нефть брент по 48, ни дня без покращення життя пересиченого "реформами".
Затра толком торгов на межбанке не будет, из-за выходного у амеров, так что растишки и обвалисты могут выдохнуть, курс никуда не пойдёт, будет скучный боковик)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 20:55
somilitark написав:
оказывается даже шоколадный был меньшее зло
вот это открытие года...
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Чет 26 лис, 2020 21:00
vitaliy_berdinskikh написав: somilitark написав:
оказывается даже шоколадный был меньшее зло
вот это открытие года...
Правда ему под конец каденции капитально крышу сорвало от ЧСВ и неизвестно чтобы он чудил при втором сроке, так что это если сравнивать с его последними двумя годами застоя, когда он жил выборами, хотя газ и отопление тоже врубал, красава замутил многоходовочку
, а первые были просто убийственными для всех сфер, грабил с леркой алкашкой и балдел, даже чивокуня возразил: а что так можно было
А томас я бы ему сам засунул в одно место, большего идиотизма в жизни не видел
Востаннє редагувалось somilitark
в Чет 26 лис, 2020 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 21:02
somilitark написав:
Там кстати задумали поднять акциз на дизельное топливо и автогаз, готовьтесь накинуть 4 гривны к привычным прайсам за литр, плюс нефть брент по 48, ни дня без покращення життя пересиченого "реформами".
И тарифы на электричество и газ опять будут поднимать:
- https://news.finance.ua/ua/news/-/48289 ... naselennya
- https://news.finance.ua/ru/news/-/48292 ... tavku-gaza
Интересно, гривна тоже подорожает?
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Додано: Чет 26 лис, 2020 21:05
ruvex написав:
Аргентина прощается с Марадоной.
Легенда мирового футбола Диего Армандо Марадона умер в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.
в один день с Фиделем умер "Рука Бога"
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Додано: Чет 26 лис, 2020 21:06
asti написав: Trast написав:
Курс туди-сюди вже 3 роки 27-28, все , що нижчн треба було заробляти, все, що вижче, теж.
Але, але.
Є ж хвилина відліку і є хвилина розрахунку, вона закінчиться може раптово в кожну хвилину, як гра на зайві стульчата, але ж, якщо 30 листопада на обмінках не буде 28,9-29,1, то я більш тут не з'явлюся, а якщо буде, то запрощую на моє перше відео по цій жк темі, на каналі " Тr,ust$,only true"
То що, пане Трасту, будемо прощатися?
не в первой зарекается
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Мизантрóп
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