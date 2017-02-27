Додано: Чет 26 лис, 2020 20:53

fler написав: somilitark написав: fler написав:

Интересные цифры сегодня звучали на конференции А.К. Кинаха о сером импорте мобильных терминалов.. Интересные цифры сегодня звучали на конференции А.К. Кинаха о сером импорте мобильных терминалов..

А про офшоры ничего не говорил?

Всё таки наверное 80% экспорта идёт непонятно на кого?

Про левый импорт контейнерами тоже "забыл?".

Зато узрел кто мобильник притащил в трусах?..

А про офшоры ничего не говорил?Всё таки наверное 80% экспорта идёт непонятно на кого?Про левый импорт контейнерами тоже "забыл?".Зато узрел кто мобильник притащил в трусах?..

Почему же? И это обсудили Завозит серый импорт крупный бизнес, затем мелкий у него покупает и продает в розницу. Некоторые крупные работают через 70 ФОПов. "Пиджаки" - это только один из "50 оттенков серого"..

А шо это Вы опять такие злые Почему же? И это обсудилиЗавозит серый импорт крупный бизнес, затем мелкий у него покупает и продает в розницу. Некоторые крупные работают через 70 ФОПов. "Пиджаки" - это только один из "50 оттенков серого"..А шо это Вы опять такие злые

Короче всё как всегда, всё видят, но ничего не хотят и не могут сделать настоящим злодеям, ни бенианы, ни рла неприкосновенные коровы, доить собрались тех, кто голосовал против эпохи бедности, значит пора заводить в дом к большинству нищету.А просто трепят языком уже с тех пор, как мы были почти второй Францией.Но надо значит внимательнее следить за их действиями руками, под сладкие речи вытащат последнее из хлипких карманов, естественно под благими намерениями наполнения их вечно дырявого бюджета.Просто танцуют кто их кормит, а теперь видимо поставлена задача раскулачить последних "куркулей",даже в этом просматривается чуткая рука северного мышебрата, загнать в нищету, а уже потом ярмо потихоньку ослаблять и безраздельно властвовать.Я не злой, просто с ужасом жду нового локдауна и налоговых инициатив, в виде новой минималки и выросших налогов и аренды, кассовых аппаратов, итак работа не фонтан, но оказывается зелёные клоуны могут сделать твою жизнь значительно ХУЖЕ, оказывается даже шоколадный был меньшее зло, но всё познаётся в сравнении.Там кстати задумали поднять акциз на дизельное топливо и автогаз, готовьтесь накинуть 4 гривны к привычным прайсам за литр, плюс нефть брент по 48, ни дня без покращення життя пересиченого "реформами".Затра толком торгов на межбанке не будет, из-за выходного у амеров, так что растишки и обвалисты могут выдохнуть, курс никуда не пойдёт, будет скучный боковик)))