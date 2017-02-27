Додано: Чет 26 лис, 2020 21:45

Правда ему под конец каденции капитально крышу сорвало от ЧСВ и неизвестно чтобы он чудил при втором сроке, так что это если сравнивать с его последними двумя годами застоя, когда он жил выборами, хотя газ и отопление тоже врубал, красава замутил многоходовочку, а первые были просто убийственными для всех сфер, грабил с леркой алкашкой и балдел, даже чивокуня возразил: а что так можно былоА томас я бы ему сам засунул в одно место, большего идиотизма в жизни не видел[/quote]Ну и зря.Томос это то,что не отменить указом президента или генассамблеей ООН.Это иная сфера.И не для средних умов.Не сразу действующий,но колоссальный и безлимитный во времени удар по русскому миру.Скрутки,клоуны,сваты,РПЦ,медведчуки,рла,тупое и жадное государство в интересах меньшинства,не отдупляющийся в серьезных вещах нарид,кастовость,беззаконие,нищета и рабство-все это ордынская хрень,в современном исполнении русский мир.Ах да,во времена айфона Афон ничего не значит...[/quote]Люто плюсую. Це питання на століття і воно не зрозуміле тим, кому пожрать, поржать і поср..ть