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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6843684468456846>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 256
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
90
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:а первые были просто убийственными для всех сфер, грабил с леркой алкашкой и балдел
...
А томас я бы ему сам засунул в одно место
Фух, всё нормально, то была минутная слабость: возможно съел шоколапку случайно. :mrgreen:
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:36

  somilitark написав:Другие молятся на умерших наркоманов, красотища, что хотеть с зелёных клоунов?((

Хуже когда уже нет никаких ценностей и не на кого молиться.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:37

  ruvex написав:
  somilitark написав:Другие молятся на умерших наркоманов, красотища, что хотеть с зелёных клоунов?((

Хуже когда уже нет никаких ценностей и не на кого молиться.

Не сотвори себе кумира, нет не слышали правда?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:39

  vitaliy_berdinskikh написав:
  somilitark написав:а первые были просто убийственными для всех сфер, грабил с леркой алкашкой и балдел
...
А томас я бы ему сам засунул в одно место
Фух, всё нормально, то была минутная слабость: возможно съел шоколапку случайно. :mrgreen:

Капец, у вас часом нет брата Петросяна, вы такой молодец во всём, из ХАрькова все такие, я уже давно понял, да и мэр у вас пример подражания, вы две зачётные звёздочки 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:40

  somilitark написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  somilitark написав:оказывается даже шоколадный был меньшее зло

вот это открытие года...

Правда ему под конец каденции капитально крышу сорвало от ЧСВ и неизвестно чтобы он чудил при втором сроке, так что это если сравнивать с его последними двумя годами застоя, когда он жил выборами, хотя газ и отопление тоже врубал, красава замутил многоходовочку :lol: , а первые были просто убийственными для всех сфер, грабил с леркой алкашкой и балдел, даже чивокуня возразил: а что так можно было :lol:

А томас я бы ему сам засунул в одно место, большего идиотизма в жизни не видел :mrgreen:

Ну и зря.Томос это то,что не отменить указом президента или генассамблеей ООН.Это иная сфера.И не для средних умов.Не сразу действующий,но колоссальный и безлимитный во времени удар по русскому миру.Скрутки,клоуны,сваты,РПЦ,медведчуки,рла,тупое и жадное государство в интересах меньшинства,не отдупляющийся в серьезных вещах нарид,кастовость,беззаконие,нищета и рабство-все это ордынская хрень,в современном исполнении русский мир.Ах да,во времена айфона Афон ничего не значит...
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:45

  goldfinger написав:.Ах да,во времена айфона Афон ничего не значит...

Томос для меня, это когда тупые барыги влезли в отношения пересичного и высшего разума и устроили там бюрократию с кумоством, тут правильная бумага, тут не такая. А тут можно подтереться, а тут уже сразу в рай :lol:
Зачем посредники для истинно верующего человека?
Десятину нести для попов и их челяди?
Смешной вы человек!!!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:45

Правда ему под конец каденции капитально крышу сорвало от ЧСВ и неизвестно чтобы он чудил при втором сроке, так что это если сравнивать с его последними двумя годами застоя, когда он жил выборами, хотя газ и отопление тоже врубал, красава замутил многоходовочку :lol: , а первые были просто убийственными для всех сфер, грабил с леркой алкашкой и балдел, даже чивокуня возразил: а что так можно было :lol:

А томас я бы ему сам засунул в одно место, большего идиотизма в жизни не видел :mrgreen:[/quote]
Ну и зря.Томос это то,что не отменить указом президента или генассамблеей ООН.Это иная сфера.И не для средних умов.Не сразу действующий,но колоссальный и безлимитный во времени удар по русскому миру.Скрутки,клоуны,сваты,РПЦ,медведчуки,рла,тупое и жадное государство в интересах меньшинства,не отдупляющийся в серьезных вещах нарид,кастовость,беззаконие,нищета и рабство-все это ордынская хрень,в современном исполнении русский мир.Ах да,во времена айфона Афон ничего не значит...[/quote]
Люто плюсую. Це питання на століття і воно не зрозуміле тим, кому пожрать, поржать і поср..ть
miridi7
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:53

  miridi7 написав:Це питання на століття

А кому дали томос? Если не будет такого государства как Украина, то будете его варить вместо каши?

Эти все прибамбасы уместны для продвинутых человеков, когда решены проблемы государственности, а то напоминает ситуацию, когда пожар с доме, а вы всё спорите, какие обои будете клеить на следующей неделе.
Это не понять для вышиватников, я всегда презирал этот термин, но он есть и реален судя по вашим измышлизмам, петя словил за жабры настоящих ватников наоборот :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:55

  somilitark написав:
  goldfinger написав:.Ах да,во времена айфона Афон ничего не значит...
Томос для меня, это когда тупые барыги влезли в отношения пересичного и высшего разума и устроили там бюрократию с кумоством, тут правильная бумага, тут не такая. А тут можно подтереться, а тут уже сразу в рай :lol:
Зачем посредники для истинно верующего человека?
Десятину нести для попов и их челяди?
Смешной вы человек!!!
Це для слабограмотних питання віри якесь дуже вже виключно особисте
А для Державних діячів -питання віри це питання стійкості і успішності Держави...
Тому
Протестанти - найбагатші Держави
Католики -наступні після протестанів
Православні російського православья - бідні як церковні миші..
Але є ще православні Європейські...ті ж Греція - ці звичайно бідніші від протестантів Німеччина, але багатші від православних росія...

Тому думайте глобальніше , а не виключно відстанню до найближчого храму...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Зачем посредники для истинно верующего человека?

Смотрю вокруг и размышляю : а поместимся ли мы в аду ? :roll: :lol:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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