Фух, всё нормально, то была минутная слабость: возможно съел шоколапку случайно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Фух, всё нормально, то была минутная слабость: возможно съел шоколапку случайно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:36
Хуже когда уже нет никаких ценностей и не на кого молиться.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 21:37
Не сотвори себе кумира, нет не слышали правда?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:39
Капец, у вас часом нет брата Петросяна, вы такой молодец во всём, из ХАрькова все такие, я уже давно понял, да и мэр у вас пример подражания, вы две зачётные звёздочки
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:40
Ну и зря.Томос это то,что не отменить указом президента или генассамблеей ООН.Это иная сфера.И не для средних умов.Не сразу действующий,но колоссальный и безлимитный во времени удар по русскому миру.Скрутки,клоуны,сваты,РПЦ,медведчуки,рла,тупое и жадное государство в интересах меньшинства,не отдупляющийся в серьезных вещах нарид,кастовость,беззаконие,нищета и рабство-все это ордынская хрень,в современном исполнении русский мир.Ах да,во времена айфона Афон ничего не значит...
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:45
Томос для меня, это когда тупые барыги влезли в отношения пересичного и высшего разума и устроили там бюрократию с кумоством, тут правильная бумага, тут не такая. А тут можно подтереться, а тут уже сразу в рай
Зачем посредники для истинно верующего человека?
Десятину нести для попов и их челяди?
Смешной вы человек!!!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:45
Правда ему под конец каденции капитально крышу сорвало от ЧСВ и неизвестно чтобы он чудил при втором сроке, так что это если сравнивать с его последними двумя годами застоя, когда он жил выборами, хотя газ и отопление тоже врубал, красава замутил многоходовочку , а первые были просто убийственными для всех сфер, грабил с леркой алкашкой и балдел, даже чивокуня возразил: а что так можно было
А томас я бы ему сам засунул в одно место, большего идиотизма в жизни не видел [/quote]
Ну и зря.Томос это то,что не отменить указом президента или генассамблеей ООН.Это иная сфера.И не для средних умов.Не сразу действующий,но колоссальный и безлимитный во времени удар по русскому миру.Скрутки,клоуны,сваты,РПЦ,медведчуки,рла,тупое и жадное государство в интересах меньшинства,не отдупляющийся в серьезных вещах нарид,кастовость,беззаконие,нищета и рабство-все это ордынская хрень,в современном исполнении русский мир.Ах да,во времена айфона Афон ничего не значит...[/quote]
Люто плюсую. Це питання на століття і воно не зрозуміле тим, кому пожрать, поржать і поср..ть
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:53
А кому дали томос? Если не будет такого государства как Украина, то будете его варить вместо каши?
Эти все прибамбасы уместны для продвинутых человеков, когда решены проблемы государственности, а то напоминает ситуацию, когда пожар с доме, а вы всё спорите, какие обои будете клеить на следующей неделе.
Это не понять для вышиватников, я всегда презирал этот термин, но он есть и реален судя по вашим измышлизмам, петя словил за жабры настоящих ватников наоборот
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:55
Це для слабограмотних питання віри якесь дуже вже виключно особисте
А для Державних діячів -питання віри це питання стійкості і успішності Держави...
Тому
Протестанти - найбагатші Держави
Католики -наступні після протестанів
Православні російського православья - бідні як церковні миші..
Але є ще православні Європейські...ті ж Греція - ці звичайно бідніші від протестантів Німеччина, але багатші від православних росія...
Тому думайте глобальніше , а не виключно відстанню до найближчого храму...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Смотрю вокруг и размышляю : а поместимся ли мы в аду ?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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