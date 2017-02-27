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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6843684468456846

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 256
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
90
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:А кому дали томос? Если не будет такого государства как Украина, то будете его варить вместо каши?
Якщо не буде України - то не буде й вас ватників...
Будуть мокшани і європейці....
Для того й дають релігійну унікальність для Держави , щоб в Держави крім сусідів і чьо пожрать з какая разніца були ще й інші фактори цементації (мова,релігія,армія,економіка, територія)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:07

budivelnik
Красиво еврейчик запудрил мозги полякам, на все 100%.
Хорошо хоть все остальные послали его нах. ,со своими прикольчиками неизмеримой гордыни и крайнего цинизма и жадности :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:14

  somilitark написав:budivelnik
Красиво еврейчик запудрил мозги полякам, на все 100%.
Хорошо хоть все остальные послали его нах. ,со своими прикольчиками неизмеримой гордыни и крайнего цинизма и жадности :!:
А сказати то що хотів?
1 Хто в тебе єврейчик Вальцман(придуманий педераційниками) чи Зельцман(реальний)?
2 А відколи мешканці Львова стали поляками?
Україна в різних іпоностасях володіла Львовом, Перемишлем і Любліном - більше ніж поляки володіли Львовом...
То що тепер всіх хто живе в Пермишлі чи Любліні - ти будеш називати українцями?
3 Ти хоч в курсі що базовою релігійною організацією Галичини є УГКЦ(Українська Греко Католицька Церква) , яка до Томосу не має ніякого відношення?
А поляки -ті взагалі католики.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:19

  fler написав:А.К. Кинаха о сером импорте мобильных терминалов.

Хто це? Щось його прізвища в списку Forbes нема :mrgreen:
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:20

  somilitark написав:
  ruvex написав:
  somilitark написав:Другие молятся на умерших наркоманов, красотища, что хотеть с зелёных клоунов?((

Хуже когда уже нет никаких ценностей и не на кого молиться.

Не сотвори себе кумира, нет не слышали правда?

Когда скоротечность выводов граничит с их нелепостью, то по одной цитате можно навесить ярлык обожествления, по иным, следуя подобной аналогии уже обвинить в денежном фетишизме.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:30

  ruvex написав:Аргентина прощается с Марадоной.
Легенда мирового футбола Диего Армандо Марадона умер в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

почему не ковид ? :shock:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:36

  somilitark написав:
  goldfinger написав:.Ах да,во времена айфона Афон ничего не значит...

Томос для меня, это когда тупые барыги влезли в отношения пересичного и высшего разума и устроили там бюрократию с кумоством, тут правильная бумага, тут не такая. А тут можно подтереться, а тут уже сразу в рай :lol:
Зачем посредники для истинно верующего человека?
Десятину нести для попов и их челяди?
Смешной вы человек!!!

ничего вы не поняли ! раньше сбрасывались в общак московский , а теперь общак останеться на месте ! не надо делиться с Москвой все что собрали остается тут и тут же тратиться. Вопрос веры \ теологии\ философии тут вообще не при чем , только шкурный интерес. Так что Томос для украинской церкви это супер классно и супер круто - не зависимо от вашего или моего вероисповедания .
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:39

  tobias написав:
  fler написав:А.К. Кинаха о сером импорте мобильных терминалов.

Хто це? Щось його прізвища в списку Forbes нема :mrgreen:

Карантин завадив піднятися, схему з "піджаками" прикрили :mrgreen:
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