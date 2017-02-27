Додано: Чет 26 лис, 2020 23:39

yama написав: ничего вы не поняли ! раньше сбрасывались в общак московский , а теперь общак останеться на месте ! не надо делиться с Москвой все что собрали остается тут и тут же тратиться. Вопрос веры \ теологии\ философии тут вообще не при чем , только шкурный интерес. Так что Томос для украинской церкви это супер классно и супер круто - не зависимо от вашего или моего вероисповедания . ничего вы не поняли ! раньше сбрасывались в общак московский , а теперь общак останеться на месте ! не надо делиться с Москвой все что собрали остается тут и тут же тратиться. Вопрос веры \ теологии\ философии тут вообще не при чем , только шкурный интерес. Так что Томос для украинской церкви это супер классно и супер круто - не зависимо от вашего или моего вероисповедания .

Там хоть верующим из этого общака будь-то под управлением Москвы, будь-то под управлением Украины, что-то достается?Думаю, еще меньше чем пересичным из нашего дырявого гос.бюджета.А за какие деньги поп покупает себе новый мерс и кто ему дает "разрешение"(из рф или из "укр.центра церковного управления ") - как-то все-равно.И экономикой когда будем заниматься?Строить компанию вокруг томоса в 21 веке - не знаю как назвать. Вдобавок к чему-то другому системно важному - ок, но Томос - почти как основной лозунг, вместе с армией и мовой, и безвизом - странно как-то. Уже бы хотя бы тот же безвиз выдвинул на первое место в агит.материалах и рассказывал-обещал что завтра на его основе будет всем шоколад - и то лучше было бы.