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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6845684668476848>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 256
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
90
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:52

  goldfinger написав:Ну и зря.Томос это то,что не отменить указом президента или генассамблеей ООН.Это иная сфера.И не для средних умов.Не сразу действующий,но колоссальный и безлимитный во времени удар по русскому миру.Скрутки,клоуны,сваты,РПЦ,медведчуки,рла,тупое и жадное государство в интересах меньшинства,не отдупляющийся в серьезных вещах нарид,кастовость,беззаконие,нищета и рабство-все это ордынская хрень,в современном исполнении русский мир.Ах да,во времена айфона Афон ничего не значит...

Петровий томос це фуфло для наївних простачків, які до сих пір не зрозуміли як їх розвели.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:52

  zРадио написав:Шо за трэш на ветке? )

шабаш порохоботів в ніч на чорну п"ятницю (вибачайте за каламбур)
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:56

  zРадио написав:Шо за трэш на ветке? )

Навіть Бог цікавиться політикою, і нам велів. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:59

  flyman написав:
  zРадио написав:Шо за трэш на ветке? )

шабаш порохоботів в ніч на чорну п"ятницю (вибачайте за каламбур)

так і є, порохоботи то нечиста.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:13

  somilitark написав: из ХАрькова все такие, я уже давно понял, да и мэр у вас пример подражания, вы две зачётные звёздочки 8)

Пишет мне автор фразы про лерку алкашку губившую украинские банки.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:17

Валютный рынок в контексте ДС

Шановне товариство. Пропоную за для розваги добавляти підпис: голосував за зе, чи голосував за пороха. А то зараз, як не в кого не питаю відповідь одна: я на вибори не ходив. Хоч всі мої знайомі голосували. Купляв сьогодні дол по 28,35, та срібний орден радянських часів 17 гр срібло. В казки не вірю— сиджу в $.
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:ничего вы не поняли ! раньше сбрасывались в общак московский , а теперь общак останеться на месте ! не надо делиться с Москвой все что собрали остается тут и тут же тратиться. Вопрос веры \ теологии\ философии тут вообще не при чем , только шкурный интерес. Так что Томос для украинской церкви это супер классно и супер круто - не зависимо от вашего или моего вероисповедания .


Там хоть верующим из этого общака будь-то под управлением Москвы, будь-то под управлением Украины, что-то достается? :roll:
Думаю, еще меньше чем пересичным из нашего дырявого гос.бюджета. :mrgreen:

А за какие деньги поп покупает себе новый мерс и кто ему дает "разрешение"(из рф или из "укр.центра церковного управления ") - как-то все-равно. :mrgreen:

И экономикой когда будем заниматься?
Строить компанию вокруг томоса в 21 веке - не знаю как назвать. Вдобавок к чему-то другому системно важному - ок, но Томос - почти как основной лозунг, вместе с армией и мовой, и безвизом - странно как-то. Уже бы хотя бы тот же безвиз выдвинул на первое место в агит.материалах и рассказывал-обещал что завтра на его основе будет всем шоколад - и то лучше было бы. :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:47

  unicdima написав:
  goldfinger написав:Ну и зря.Томос это то,что не отменить указом президента или генассамблеей ООН.Это иная сфера.И не для средних умов.Не сразу действующий,но колоссальный и безлимитный во времени удар по русскому миру.Скрутки,клоуны,сваты,РПЦ,медведчуки,рла,тупое и жадное государство в интересах меньшинства,не отдупляющийся в серьезных вещах нарид,кастовость,беззаконие,нищета и рабство-все это ордынская хрень,в современном исполнении русский мир.Ах да,во времена айфона Афон ничего не значит...

Петровий томос це фуфло для наївних простачків, які до сих пір не зрозуміли як їх розвели.

И продолжают послушно ходить в церковь МП по неділям, бо "какаяразніца" :)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:09

  knoppixx написав:Шановне товариство. Пропоную за для розваги добавляти підпис: голосував за зе, чи голосував за пороха.

Жарил шашлык, не голосовал, но осуждаю.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто такие христиане? Это дети 3х сыновей Адама и Евы. Будем толерантны!
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