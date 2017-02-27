Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:21

Мизантрóп написав: somilitark написав: Зачем посредники для истинно верующего человека? Зачем посредники для истинно верующего человека?

Смотрю вокруг и размышляю : а поместимся ли мы в аду ? Смотрю вокруг и размышляю : а поместимся ли мы в аду ?

Да уж. Просто какой то день мракобесия, и где-на валютной ветке!Таким темпом скоро дойдём до плоской Земли, стоящей на трёх слонах, сжигания еретиков и ведьм на кострах да что любая власть от бога. А аппараты КТ и МРТ объявят бесовским промыслом и поразбивают к чёртовой матери. 21 век на дворе, а ощущение, что после двадцатого начался опять девятнадцатый. Обратный процесс:В 2 года успех - это не писать в штаны. В 3 года успех - это иметь полный рот зубов. В 12 лет успех - это быть окруженным друзьями. В 18 лет успех - это водить машину. В 20 лет успех - это хорошо заниматься сексом. В 35 лет успех — это зарабатывать много денег. В 60 лет успех — это хорошо заниматься сексом. В 70 лет успех — это водить машину. В 75 лет успех — это быть окруженным друзьями. В 80 лет успех — это иметь полный рот зубов. В 85 лет успех — не писать в штаны.п.с. В моём "селе" обменник с утра показывал 28.25-28.50 в обед 28.30-28.55 а вечером 28.40-28.55