somilitark написав:Зачем посредники для истинно верующего человека?
Смотрю вокруг и размышляю : а поместимся ли мы в аду ?
Да уж. Просто какой то день мракобесия, и где-на валютной ветке! Таким темпом скоро дойдём до плоской Земли, стоящей на трёх слонах, сжигания еретиков и ведьм на кострах да что любая власть от бога. А аппараты КТ и МРТ объявят бесовским промыслом и поразбивают к чёртовой матери. 21 век на дворе, а ощущение, что после двадцатого начался опять девятнадцатый. Обратный процесс: В 2 года успех - это не писать в штаны. В 3 года успех - это иметь полный рот зубов. В 12 лет успех - это быть окруженным друзьями. В 18 лет успех - это водить машину. В 20 лет успех - это хорошо заниматься сексом. В 35 лет успех — это зарабатывать много денег. В 60 лет успех — это хорошо заниматься сексом. В 70 лет успех — это водить машину. В 75 лет успех — это быть окруженным друзьями. В 80 лет успех — это иметь полный рот зубов. В 85 лет успех — не писать в штаны. п.с. В моём "селе" обменник с утра показывал 28.25-28.50 в обед 28.30-28.55 а вечером 28.40-28.55
Повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривен переносится с июля на декабрь 2021 года. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил глава Минфина Сергей Марченко в эфире ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1.
"Это объясняется тем, что у нас происходят шоковые вливания в экономику, которые влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и поняли, что нам действительно лучше отложить до конца года. 1 декабря является более оптимальным сроком для введения минимальной зарплаты на уровне 6500 гривен", - объяснил министр.
По его словам, соответственное решение было принято после консультаций с международными институциями