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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6845684668476848

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 256
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
90
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:21

  Мизантрóп написав:
  somilitark написав:Зачем посредники для истинно верующего человека?

Смотрю вокруг и размышляю : а поместимся ли мы в аду ? :roll: :lol:


Да уж. Просто какой то день мракобесия, и где-на валютной ветке! :shock:
Таким темпом скоро дойдём до плоской Земли, стоящей на трёх слонах, сжигания еретиков и ведьм на кострах да что любая власть от бога. А аппараты КТ и МРТ объявят бесовским промыслом и поразбивают к чёртовой матери. 21 век на дворе, а ощущение, что после двадцатого начался опять девятнадцатый. Обратный процесс:
В 2 года успех - это не писать в штаны. В 3 года успех - это иметь полный рот зубов. В 12 лет успех - это быть окруженным друзьями. В 18 лет успех - это водить машину. В 20 лет успех - это хорошо заниматься сексом. В 35 лет успех — это зарабатывать много денег. В 60 лет успех — это хорошо заниматься сексом. В 70 лет успех — это водить машину. В 75 лет успех — это быть окруженным друзьями. В 80 лет успех — это иметь полный рот зубов. В 85 лет успех — не писать в штаны.
п.с. В моём "селе" обменник с утра показывал 28.25-28.50 в обед 28.30-28.55 а вечером 28.40-28.55
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 02:31

Повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривен переносится с июля на декабрь 2021 года. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил глава Минфина Сергей Марченко в эфире ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1.

"Это объясняется тем, что у нас происходят шоковые вливания в экономику, которые влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и поняли, что нам действительно лучше отложить до конца года. 1 декабря является более оптимальным сроком для введения минимальной зарплаты на уровне 6500 гривен", - объяснил министр.

По его словам, соответственное решение было принято после консультаций с международными институциями
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