somilitark написав:Зачем посредники для истинно верующего человека?
Смотрю вокруг и размышляю : а поместимся ли мы в аду ?
Да уж. Просто какой то день мракобесия, и где-на валютной ветке! Таким темпом скоро дойдём до плоской Земли, стоящей на трёх слонах, сжигания еретиков и ведьм на кострах да что любая власть от бога. А аппараты КТ и МРТ объявят бесовским промыслом и поразбивают к чёртовой матери. 21 век на дворе, а ощущение, что после двадцатого начался опять девятнадцатый. Обратный процесс: В 2 года успех - это не писать в штаны. В 3 года успех - это иметь полный рот зубов. В 12 лет успех - это быть окруженным друзьями. В 18 лет успех - это водить машину. В 20 лет успех - это хорошо заниматься сексом. В 35 лет успех — это зарабатывать много денег. В 60 лет успех — это хорошо заниматься сексом. В 70 лет успех — это водить машину. В 75 лет успех — это быть окруженным друзьями. В 80 лет успех — это иметь полный рот зубов. В 85 лет успех — не писать в штаны. п.с. В моём "селе" обменник с утра показывал 28.25-28.50 в обед 28.30-28.55 а вечером 28.40-28.55
Повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривен переносится с июля на декабрь 2021 года. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил глава Минфина Сергей Марченко в эфире ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1.
"Это объясняется тем, что у нас происходят шоковые вливания в экономику, которые влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и поняли, что нам действительно лучше отложить до конца года. 1 декабря является более оптимальным сроком для введения минимальной зарплаты на уровне 6500 гривен", - объяснил министр.
По его словам, соответственное решение было принято после консультаций с международными институциями
goldfinger написав:.Ах да,во времена айфона Афон ничего не значит...
Томос для меня, это когда тупые барыги влезли в отношения пересичного и высшего разума и устроили там бюрократию с кумоством, тут правильная бумага, тут не такая. А тут можно подтереться, а тут уже сразу в рай Зачем посредники для истинно верующего человека? Десятину нести для попов и их челяди? Смешной вы человек!!!
Хе,вот точно весело.Не стану спорить,что каждый решает сам,как и во что он верит и вообще нужна ему церковь для веры или нет.Но не секрет,что в Украине прихожан немало.С точки зрения масштаба и возможных исторических последствий этого события совершенно второстепенно то,чем руководствовались тупые барыги,какой политической конъюнктурой они руководствовались,какие цели преследовали,эти люди уйдут или уже ушли.А пика русскому миру осталась.Это прекрасно.
goldfinger написав:Хе,вот точно весело.Не стану спорить,что каждый решает сам,как и во что он верит и вообще нужна ему церковь для веры или нет.Но не секрет,что в Украине прихожан немало.
У нас в Гадюкино обменка открылась в 7:40, курс 28.25-28.50
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))