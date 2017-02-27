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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:08
Trast написав:
Курс туди-сюди вже 3 роки 27-28, все , що нижчн треба було заробляти, все, що вижче, теж.
Але, але.
Є ж хвилина відліку і є хвилина розрахунку, вона закінчиться може раптово в кожну хвилину, як гра на зайві стульчата, але ж, якщо 30 листопада на обмінках не буде 28,9-29,1, то я більш тут не з'явлюся, а якщо буде, то запрощую на моє перше відео по цій жк темі, на каналі " Тr,ust$,only true"
То що, пане Трасту, будемо прощатися?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 26 лис, 2020 20:34
somilitark написав: fler написав:
Интересные цифры сегодня звучали на конференции А.К. Кинаха о сером импорте мобильных терминалов..
А про офшоры ничего не говорил?
Всё таки наверное 80% экспорта идёт непонятно на кого?
Про левый импорт контейнерами тоже "забыл?".
Зато узрел кто мобильник притащил в трусах?..
Почему же? И это обсудили
Завозит серый импорт крупный бизнес, затем мелкий у него покупает и продает в розницу. Некоторые крупные работают через 70 ФОПов. "Пиджаки" - это только один из "50 оттенков серого"..
А шо это Вы опять такие злые
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fler
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Додано: Чет 26 лис, 2020 20:53
fler написав: somilitark написав: fler написав:
Интересные цифры сегодня звучали на конференции А.К. Кинаха о сером импорте мобильных терминалов..
А про офшоры ничего не говорил?
Всё таки наверное 80% экспорта идёт непонятно на кого?
Про левый импорт контейнерами тоже "забыл?".
Зато узрел кто мобильник притащил в трусах?..
Почему же? И это обсудили
Завозит серый импорт крупный бизнес, затем мелкий у него покупает и продает в розницу. Некоторые крупные работают через 70 ФОПов. "Пиджаки" - это только один из "50 оттенков серого"..
А шо это Вы опять такие злые
Короче всё как всегда, всё видят, но ничего не хотят и не могут сделать настоящим злодеям, ни бенианы, ни рла неприкосновенные коровы, доить собрались тех, кто голосовал против эпохи бедности, значит пора заводить в дом к большинству нищету.
А просто трепят языком уже с тех пор, как мы были почти второй Францией.
Но надо значит внимательнее следить за их действиями руками, под сладкие речи вытащат последнее из хлипких карманов, естественно под благими намерениями наполнения их вечно дырявого бюджета.
Просто танцуют кто их кормит, а теперь видимо поставлена задача раскулачить последних "куркулей",даже в этом просматривается чуткая рука северного мышебрата, загнать в нищету, а уже потом ярмо потихоньку ослаблять и безраздельно властвовать.
Я не злой, просто с ужасом жду нового локдауна и налоговых инициатив, в виде новой минималки и выросших налогов и аренды, кассовых аппаратов, итак работа не фонтан, но оказывается зелёные клоуны могут сделать твою жизнь значительно ХУЖЕ, оказывается даже шоколадный был меньшее зло, но всё познаётся в сравнении.
Там кстати задумали поднять акциз на дизельное топливо и автогаз, готовьтесь накинуть 4 гривны к привычным прайсам за литр, плюс нефть брент по 48, ни дня без покращення життя пересиченого "реформами".
Затра толком торгов на межбанке не будет, из-за выходного у амеров, так что растишки и обвалисты могут выдохнуть, курс никуда не пойдёт, будет скучный боковик)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 26 лис, 2020 21:02
somilitark написав:
Там кстати задумали поднять акциз на дизельное топливо и автогаз, готовьтесь накинуть 4 гривны к привычным прайсам за литр, плюс нефть брент по 48, ни дня без покращення життя пересиченого "реформами".
И тарифы на электричество и газ опять будут поднимать:
- https://news.finance.ua/ua/news/-/48289 ... naselennya
- https://news.finance.ua/ru/news/-/48292 ... tavku-gaza
Интересно, гривна тоже подорожает?
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Амвросий
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Додано: Чет 26 лис, 2020 21:06
asti написав: Trast написав:
Курс туди-сюди вже 3 роки 27-28, все , що нижчн треба було заробляти, все, що вижче, теж.
Але, але.
Є ж хвилина відліку і є хвилина розрахунку, вона закінчиться може раптово в кожну хвилину, як гра на зайві стульчата, але ж, якщо 30 листопада на обмінках не буде 28,9-29,1, то я більш тут не з'явлюся, а якщо буде, то запрощую на моє перше відео по цій жк темі, на каналі " Тr,ust$,only true"
То що, пане Трасту, будемо прощатися?
не впервой зарекается
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Додано: Чет 26 лис, 2020 23:17
Купляв сьогодні дол по 28,35, та срібний орден радянських часів 17 гр срібло. В казки не вірю— сиджу в $.
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knoppixx
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:21
п.с. В моём "селе" обменник с утра показывал 28.25-28.50 в обед 28.30-28.55 а вечером 28.40-28.55
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drevlyanin
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 02:31
Повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривен переносится с июля на декабрь 2021 года. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил глава Минфина Сергей Марченко в эфире ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1.
"Это объясняется тем, что у нас происходят шоковые вливания в экономику, которые влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и поняли, что нам действительно лучше отложить до конца года. 1 декабря является более оптимальным сроком для введения минимальной зарплаты на уровне 6500 гривен", - объяснил министр.
По его словам, соответственное решение было принято после консультаций с международными институциями
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 07:45
У нас в Гадюкино обменка открылась в 7:40
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в П'ят 27 лис, 2020 08:53, всього редагувалось 1 раз.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:00
zРадио написав:
Повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривен переносится с июля на декабрь 2021 года. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил глава Минфина Сергей Марченко в эфире ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1.
"Это объясняется тем, что у нас происходят шоковые вливания в экономику, которые влияют на инфляцию
. Мы подискутировали с нашими партнерами и поняли, что нам действительно лучше отложить до конца года. 1 декабря является более оптимальным сроком для введения минимальной зарплаты на уровне 6500 гривен", - объяснил министр.
По его словам, соответственное решение было принято после консультаций с международными институциями
уверен, декабрь 2021 - не их забота
всім доброго ранку
28,44/28,50
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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