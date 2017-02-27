За жовтень депозити фізичних осіб усіх видів та валют збільшилися на 10,88 млрд грн (+1,70%), становивши нову історично рекордну суму: ₴652,18 млрд, Цьому сприяло як помітний приріст на депозитах в національній валюті, так і подорожчання долара, що підвищило гривневий еквівалент коштів населення на депозитах в іноземній валюті.
У доларовому еквіваленті також зафіксований приріст – на $243 млн (+1,07%). І тепер на всіх, переказних і строкових, гривневих и валютних, депозитах фізосіб знаходиться коштів населення на $22,90 млрд, що є одним з найбільших значень останніх 7-і років. Але цієї суми дуже далеко до рекордної, яка була в 2013 році ($53,69 млрд).
stryzhko написав:Як розумію, депостовпці під 18% ще поповнюють.))
За жовтень депозити фізичних осіб усіх видів та валют збільшилися на 10,88 млрд грн (+1,70%), становивши нову історично рекордну суму: ₴652,18 млрд, Цьому сприяло як помітний приріст на депозитах в національній валюті, так і подорожчання долара, що підвищило гривневий еквівалент коштів населення на депозитах в іноземній валюті.
У доларовому еквіваленті також зафіксований приріст – на $243 млн (+1,07%). І тепер на всіх, переказних і строкових, гривневих и валютних, депозитах фізосіб знаходиться коштів населення на $22,90 млрд, що є одним з найбільших значень останніх 7-і років. Але цієї суми дуже далеко до рекордної, яка була в 2013 році ($53,69 млрд).