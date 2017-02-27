За жовтень депозити фізичних осіб усіх видів та валют збільшилися на 10,88 млрд грн (+1,70%), становивши нову історично рекордну суму: ₴652,18 млрд, Цьому сприяло як помітний приріст на депозитах в національній валюті, так і подорожчання долара, що підвищило гривневий еквівалент коштів населення на депозитах в іноземній валюті.
У доларовому еквіваленті також зафіксований приріст – на $243 млн (+1,07%). І тепер на всіх, переказних і строкових, гривневих и валютних, депозитах фізосіб знаходиться коштів населення на $22,90 млрд, що є одним з найбільших значень останніх 7-і років. Але цієї суми дуже далеко до рекордної, яка була в 2013 році ($53,69 млрд).
stryzhko написав:Як розумію, депостовпці під 18% ще поповнюють.))
За жовтень депозити фізичних осіб усіх видів та валют збільшилися на 10,88 млрд грн (+1,70%), становивши нову історично рекордну суму: ₴652,18 млрд, Цьому сприяло як помітний приріст на депозитах в національній валюті, так і подорожчання долара, що підвищило гривневий еквівалент коштів населення на депозитах в іноземній валюті.
У доларовому еквіваленті також зафіксований приріст – на $243 млн (+1,07%). І тепер на всіх, переказних і строкових, гривневих и валютних, депозитах фізосіб знаходиться коштів населення на $22,90 млрд, що є одним з найбільших значень останніх 7-і років. Але цієї суми дуже далеко до рекордної, яка була в 2013 році ($53,69 млрд).
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 27.11.2020................28,4592 Доллар прибавил чуть больше 1.5 копеек. Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 1.5 копейки, чуть постояли и к 11 вернулись обратно. К 11-30 опустились на полкопейки, а к 12 снова вернулись обратно. Доллар за ночь упал, а сейчас колеблется на достаточно низком уровне без ярко выраженной динамики. Справочный курс встретили на уровнях открытия котировками 28.4600 - 28.4800. Пока торги проходят очень спокойно. Это даже удивительно, учитывая вчерашнюю торговлю в ТОМе.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах увеличились за счет сокращения объема суточных сертификатов и скромных расходов казначейства.
В среду объем валютного рынка вырос с 355.6 до 451.1 млн. Обороты чистые. Объем кажется вполне приличным, но для сессии накануне выходного в США все же немного маловаты. Клиентские обороты также выросли, предложение выросло больше, сократив отставание от спроса.