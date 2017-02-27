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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6843684468456846>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 256
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
90
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Як розумію, депостовпці під 18% ще поповнюють.))
За жовтень депозити фізичних осіб усіх видів та валют збільшилися на 10,88 млрд грн (+1,70%), становивши нову історично рекордну суму: ₴652,18 млрд, Цьому сприяло як помітний приріст на депозитах в національній валюті, так і подорожчання долара, що підвищило гривневий еквівалент коштів населення на депозитах в іноземній валюті.

У доларовому еквіваленті також зафіксований приріст – на $243 млн (+1,07%). І тепер на всіх, переказних і строкових, гривневих и валютних, депозитах фізосіб знаходиться коштів населення на $22,90 млрд, що є одним з найбільших значень останніх 7-і років. Але цієї суми дуже далеко до рекордної, яка була в 2013 році ($53,69 млрд).

Більш швидкими темпами зараз приростають депозити в національній валюті, завдяки чому «доларизація» падає, а питома вага гривневих депозитів збільшується.
https://ucap.io/koshtiv-na-depozytah-uk ... fografika/
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:32

[quote="5108309:prodigy"]

уверен, декабрь 2021 - не их забота

Мертвечука з камарильей ?
alex10
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:33

Доброе утро.
Курс доллара (ПОВ, опт) 9-25:

Харьков 28.45 - 28.55, часть обменок светит курс 28.50 - 28.60
Чернигов 28.42 - 28.50
Сумы 28.40..28.45 - 28.55
Полтава 28.48 - 28.55

Всех с днем банкира и удачного окончания рабочей недели.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:36

  stryzhko написав:Як розумію, депостовпці під 18% ще поповнюють.))
За жовтень депозити фізичних осіб усіх видів та валют збільшилися на 10,88 млрд грн (+1,70%), становивши нову історично рекордну суму: ₴652,18 млрд, Цьому сприяло як помітний приріст на депозитах в національній валюті, так і подорожчання долара, що підвищило гривневий еквівалент коштів населення на депозитах в іноземній валюті.

У доларовому еквіваленті також зафіксований приріст – на $243 млн (+1,07%). І тепер на всіх, переказних і строкових, гривневих и валютних, депозитах фізосіб знаходиться коштів населення на $22,90 млрд, що є одним з найбільших значень останніх 7-і років. Але цієї суми дуже далеко до рекордної, яка була в 2013 році ($53,69 млрд).

Більш швидкими темпами зараз приростають депозити в національній валюті, завдяки чому «доларизація» падає, а питома вага гривневих депозитів збільшується.
https://ucap.io/koshtiv-na-depozytah-uk ... fografika/



заказная джинса :mrgreen:
посмотрим в январе 2021 сколько вынесли из БС за ноябрь-декабрь 2020

пошли вверх помалу 28,46-28,53
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:38

  alex10 написав:
  prodigy написав:
уверен, декабрь 2021 - не их забота

Мертвечука з камарильей ?


Мертвейчук и его шеф 2021-последний
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:28

Шелепухи. 28.45-28.55
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:02

  zРадио написав: у нас происходят шоковые вливания в экономику, которые влияют на инфляцию.[/b]


это какой-то термин из репертуара 95 квартала?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:17

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.11.2020................28,4592
Доллар прибавил чуть больше 1.5 копеек.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 1.5 копейки, чуть постояли и к 11 вернулись обратно. К 11-30 опустились на полкопейки, а к 12 снова вернулись обратно.
Доллар за ночь упал, а сейчас колеблется на достаточно низком уровне без ярко выраженной динамики.
Справочный курс встретили на уровнях открытия котировками 28.4600 - 28.4800.
Пока торги проходят очень спокойно. Это даже удивительно, учитывая вчерашнюю торговлю в ТОМе.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах увеличились за счет сокращения объема суточных сертификатов и скромных расходов казначейства.

В среду объем валютного рынка вырос с 355.6 до 451.1 млн. Обороты чистые. Объем кажется вполне приличным, но для сессии накануне выходного в США все же немного маловаты. Клиентские обороты также выросли, предложение выросло больше, сократив отставание от спроса.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:08

  zРадио написав: "Это объясняется тем, что у нас происходят шоковые вливания в экономику, которые влияют на инфляцию.
может в Укравтодоре в шоке от вливаний или в Панаме
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:24

Странно, вроде черная пятница, распродажи, люди должны были сдавать доллары. Ан нет - курс наоборот подрос. Уже 28.50 / 28.60.
Амвросий
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