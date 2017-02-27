RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6843684468456846

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 256
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
90
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:26

  Амвросий написав:Странно, вроде черная пятница, распродажи, люди должны были сдавать доллары. Ан нет - курс наоборот подрос. Уже 28.50 / 28.60.


Не исключено, что самые большие скидки в эту Черную пятницу - как раз на валюту :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8489
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1575 раз.
Подякували: 3526 раз.
 
Профіль
9
5
3
  #<1 ... 6843684468456846
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2062, 2063, 2064
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20632 2661276
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лис, 2020 10:08
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 728, 729, 730
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7291 1682574
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 11:50
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 132044
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91073)
27.11.2020 13:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.