|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:26
Амвросий написав:
Странно, вроде черная пятница, распродажи, люди должны были сдавать доллары. Ан нет - курс наоборот подрос. Уже 28.50 / 28.60
.
Не исключено, что самые большие скидки в эту Черную пятницу - как раз на валюту
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8489
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1575 раз.
- Подякували: 3526 раз.
-
- Профіль
-
9
5
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20632
|2661276
|
|
|7291
|1682574
|
Вів 24 лис, 2020 11:50
ЛОБ
|
|540
|132044
|
|