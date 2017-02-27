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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6843684468456846

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 256
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
90
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:26

  Амвросий написав:Странно, вроде черная пятница, распродажи, люди должны были сдавать доллары. Ан нет - курс наоборот подрос. Уже 28.50 / 28.60.


Не исключено, что самые большие скидки в эту Черную пятницу - как раз на валюту :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:42

МВФ отказал Украине в чрезвычайной финпомощи
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:50

  Xenon написав:МВФ отказал Украине в чрезвычайной финпомощи

Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:18

  Xenon написав:МВФ отказал Украине в чрезвычайной финпомощи


В понедельник локдаун и папятдесят!!!!
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:20

  joik написав:
  Xenon написав:МВФ отказал Украине в чрезвычайной финпомощи


В понедельник локдаун и папятдесят!!!!

каждому
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:27

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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:28

  Амвросий написав:Странно, вроде черная пятница, распродажи, люди должны были сдавать доллары. Ан нет - курс наоборот подрос. Уже 28.50 / 28.60.

Ви коли востаннє купляли за готівку? Всі скуповуються із кредиток. Валюту будуть міняти в кінці наступного місяця перед новим роком.
  Xenon написав:МВФ отказал Украине в чрезвычайной финпомощи

Насправді нічого нового. Всі хто в темі знали до чого йшло. Зелені хотіли так легко "пропетляти". Не вийде. На двох стільцях всидіти не вийде. Зараз їх трохи повиховують, щоб шовкові були. Не забуваймо про ставки по ОВДП.
Франківськ (розтягує маржу) 28,38/28,50-55
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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