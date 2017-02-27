Не исключено, что самые большие скидки в эту Черную пятницу - как раз на валюту
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:26
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:50
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:18
Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:20
каждому
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:28
Ви коли востаннє купляли за готівку? Всі скуповуються із кредиток. Валюту будуть міняти в кінці наступного місяця перед новим роком.
Насправді нічого нового. Всі хто в темі знали до чого йшло. Зелені хотіли так легко "пропетляти". Не вийде. На двох стільцях всидіти не вийде. Зараз їх трохи повиховують, щоб шовкові були. Не забуваймо про ставки по ОВДП.
Франківськ (розтягує маржу) 28,38/28,50-55
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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