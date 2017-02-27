Xenon написав:МВФ отказал Украине в чрезвычайной финпомощи
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Амвросий написав:Странно, вроде черная пятница, распродажи, люди должны были сдавать доллары. Ан нет - курс наоборот подрос. Уже 28.50 / 28.60.
Ви коли востаннє купляли за готівку? Всі скуповуються із кредиток. Валюту будуть міняти в кінці наступного місяця перед новим роком.
Xenon написав:МВФ отказал Украине в чрезвычайной финпомощи
Насправді нічого нового. Всі хто в темі знали до чого йшло. Зелені хотіли так легко "пропетляти". Не вийде. На двох стільцях всидіти не вийде. Зараз їх трохи повиховують, щоб шовкові були. Не забуваймо про ставки по ОВДП. Франківськ (розтягує маржу) 28,38/28,50-55
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!