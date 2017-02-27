stryzhko написав:Як розумію, депостовпці під 18% ще поповнюють.))
За жовтень депозити фізичних осіб усіх видів та валют збільшилися на 10,88 млрд грн (+1,70%), становивши нову історично рекордну суму: ₴652,18 млрд, Цьому сприяло як помітний приріст на депозитах в національній валюті, так і подорожчання долара, що підвищило гривневий еквівалент коштів населення на депозитах в іноземній валюті.
У доларовому еквіваленті також зафіксований приріст – на $243 млн (+1,07%). І тепер на всіх, переказних і строкових, гривневих и валютних, депозитах фізосіб знаходиться коштів населення на $22,90 млрд, що є одним з найбільших значень останніх 7-і років. Але цієї суми дуже далеко до рекордної, яка була в 2013 році ($53,69 млрд).
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............27.11.2020..........30.11.2020 дата розрахунку.............26.11.2020...........27.11.2020 Євро................................33,8455................33,9596...+0.34% Долар США.....................28,4428................28,4681...+0.09% После полудня доллар прибавил еще копейку. Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 1.5 копейки, чуть постояли и к 11 вернулись обратно. К 11-30 опустились на полкопейки, а к 12 снова вернулись обратно. Доллар за ночь упал, а сейчас колеблется на достаточно низком уровне без ярко выраженной динамики. Справочный курс встретили на уровнях открытия котировками 28.4600 - 28.4800. Пока торги проходят очень спокойно. Это даже удивительно, учитывая вчерашнюю торговлю в ТОМе. Перед обедом приподнялись на полкопейки. После обеда оказалось, что валюты на всех не хватает, и котировки достаточно резко пошли вверх. За полчаса выросли сразу на 6.5 копеек, после чего на копейку откатились. Вряд ли перекос был слишком большим, пятница не располагает к большим оборотам после обеда. Косвенным подтверждением этого является отсутствие сообщений "с полей" о выходе регулятора. Однако, от подведения итогов по интервенциям я воздержусь до официальной публикации. Официальный курс встретили котировками 28.5150 - 28.5350. За день выросли на 5.5 копеек относительно открытия и на 6.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 23.9844 (+0) +448 2018 - 28.1053 (+21) +36
2017 - 26.8353 (-8) 2016 - 25.7244 (+14)
Xenon написав:МВФ отказал Украине в чрезвычайной финпомощи
Появление таких заголовков в прессе, теоретически, могло вызвать послеобеденный подскок. Однако, в этом стоит разобраться. Сомнения вызывает тот факт, что не было сообщений об обращении за такой помощью. Как я понял, весь шум из-за заявления в телевизоре. У меня сейчас нет возможности просмотреть видео (потом вряд ли появится желание), чтобы понять контекст, в котором это было сказано. В пересказах прессы все весьма сумбурно и самопротиворечиво. Создается впечатление, что это было обсуждение гипотетической ситуации. Речь здесь идет совсем не о той программе "взятки за реформы", которая постоянно обсуждается и у всех на слуху.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 27 лис, 2020 16:22, всього редагувалось 1 раз.