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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6844684568466847

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 256
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
90
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:41

  stryzhko написав:Як розумію, депостовпці під 18% ще поповнюють.))
За жовтень депозити фізичних осіб усіх видів та валют збільшилися на 10,88 млрд грн (+1,70%), становивши нову історично рекордну суму: ₴652,18 млрд, Цьому сприяло як помітний приріст на депозитах в національній валюті, так і подорожчання долара, що підвищило гривневий еквівалент коштів населення на депозитах в іноземній валюті.

У доларовому еквіваленті також зафіксований приріст – на $243 млн (+1,07%). І тепер на всіх, переказних і строкових, гривневих и валютних, депозитах фізосіб знаходиться коштів населення на $22,90 млрд, що є одним з найбільших значень останніх 7-і років. Але цієї суми дуже далеко до рекордної, яка була в 2013 році ($53,69 млрд).

Більш швидкими темпами зараз приростають депозити в національній валюті, завдяки чому «доларизація» падає, а питома вага гривневих депозитів збільшується.
https://ucap.io/koshtiv-na-depozytah-uk ... fografika/



то вже вишенька на торт, макс січень 2021
а далі буде ОЙЙЙ

до прикладу - УкрЕксім банк зовсім знахабнів, до депозитів, що лонгуються, якщо сума менша 50 000 грн чи 2000 валюти ставку ставить....
0.05% !!!

от тоді і подивимся чи люди зовсім тупі нести гріші в банки чи ще є розум в черепній коробочці :lol:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:51

  andrein написав:Зображення

Совпадєніє?
НБУ випустив вертикальну гривню з ракетою.
І не є платіжним засобом.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nova-su ... i-ukrayini
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:до прикладу - УкрЕксім банк зовсім знахабнів, до депозитів, що лонгуються, якщо сума менша 50 000 грн чи 2000 валюти ставку ставить....
0.05% !!!


они избавляются от мелких клиентов, у них давно задан такой вектор
или Вы хотите чтобы эксим соперничал с ощадом?

  greenozon написав:от тоді і подивимся чи люди зовсім тупі нести гріші в банки чи ще є розум в черепній коробочці


какие есть варианты для пересичного? отнести деньги на фонду? купить биткоин?
чтобы деньги давали стабильный и гарантированный доход + не хранить дома
Востаннє редагувалось DmitryZP в П'ят 27 лис, 2020 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:55

https://rocketchange.ru/?refer_id=2011& ... _to=P24UAH

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andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:00

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............27.11.2020..........30.11.2020
дата розрахунку.............26.11.2020...........27.11.2020
Євро................................33,8455................33,9596...+0.34%
Долар США.....................28,4428................28,4681...+0.09%
После полудня доллар прибавил еще копейку.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 1.5 копейки, чуть постояли и к 11 вернулись обратно. К 11-30 опустились на полкопейки, а к 12 снова вернулись обратно.
Доллар за ночь упал, а сейчас колеблется на достаточно низком уровне без ярко выраженной динамики.
Справочный курс встретили на уровнях открытия котировками 28.4600 - 28.4800.
Пока торги проходят очень спокойно. Это даже удивительно, учитывая вчерашнюю торговлю в ТОМе.
Перед обедом приподнялись на полкопейки. После обеда оказалось, что валюты на всех не хватает, и котировки достаточно резко пошли вверх. За полчаса выросли сразу на 6.5 копеек, после чего на копейку откатились. Вряд ли перекос был слишком большим, пятница не располагает к большим оборотам после обеда. Косвенным подтверждением этого является отсутствие сообщений "с полей" о выходе регулятора. Однако, от подведения итогов по интервенциям я воздержусь до официальной публикации.
Официальный курс встретили котировками 28.5150 - 28.5350. За день выросли на 5.5 копеек относительно открытия и на 6.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 23.9844 (+0) +448
2018 - 28.1053 (+21) +36

2017 - 26.8353 (-8)
2016 - 25.7244 (+14)

  Xenon написав:МВФ отказал Украине в чрезвычайной финпомощи

Появление таких заголовков в прессе, теоретически, могло вызвать послеобеденный подскок. Однако, в этом стоит разобраться. Сомнения вызывает тот факт, что не было сообщений об обращении за такой помощью. Как я понял, весь шум из-за заявления в телевизоре. У меня сейчас нет возможности просмотреть видео (потом вряд ли появится желание), чтобы понять контекст, в котором это было сказано. В пересказах прессы все весьма сумбурно и самопротиворечиво. Создается впечатление, что это было обсуждение гипотетической ситуации.
Речь здесь идет совсем не о той программе "взятки за реформы", которая постоянно обсуждается и у всех на слуху.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 27 лис, 2020 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:08

  DmitryZP написав:
  greenozon написав:до прикладу - УкрЕксім банк зовсім знахабнів, до депозитів, що лонгуються, якщо сума менша 50 000 грн чи 2000 валюти ставку ставить....
0.05% !!!


они избавляются от мелких клиентов, у них давно задан такой вектор
или Вы хотите чтобы эксим соперничал с ощадом?

  greenozon написав:от тоді і подивимся чи люди зовсім тупі нести гріші в банки чи ще є розум в черепній коробочці


какие есть варианты для пересичного? отнести деньги на фонду? купить биткоин?
чтобы деньги давали стабильный и гарантированный доход + не хранить дома


несли, несуть і далі нестимуть
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:11

  DmitryZP написав:
  greenozon написав:до прикладу - УкрЕксім банк зовсім знахабнів, до депозитів, що лонгуються, якщо сума менша 50 000 грн чи 2000 валюти ставку ставить....
0.05% !!!


они избавляются от мелких клиентов, у них давно задан такой вектор
или Вы хотите чтобы эксим соперничал с ощадом?

  greenozon написав:от тоді і подивимся чи люди зовсім тупі нести гріші в банки чи ще є розум в черепній коробочці


какие есть варианты для пересичного? отнести деньги на фонду? купить биткоин?
чтобы деньги давали стабильный и гарантированный доход + не хранить дома


Чтобы деньги давали стабильный и гарантированный доход + не хранить дома - это как раз про биткоин. :)
andrein
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