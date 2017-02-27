Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:00

Xenon написав: МВФ отказал Украине в чрезвычайной финпомощи

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..............27.11.2020..........30.11.2020дата розрахунку.............26.11.2020...........27.11.2020Євро................................33,8455................33,9596...+0.34%Долар США.....................28,4428...................+0.09%После полудня доллар прибавил еще копейку.Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 1.5 копейки, чуть постояли и к 11 вернулись обратно. К 11-30 опустились на полкопейки, а к 12 снова вернулись обратно.Доллар за ночь упал, а сейчас колеблется на достаточно низком уровне без ярко выраженной динамики.Справочный курс встретили на уровнях открытия котировками 28.4600 - 28.4800.Пока торги проходят очень спокойно. Это даже удивительно, учитывая вчерашнюю торговлю в ТОМе.Перед обедом приподнялись на полкопейки. После обеда оказалось, что валюты на всех не хватает, и котировки достаточно резко пошли вверх. За полчаса выросли сразу на 6.5 копеек, после чего на копейку откатились. Вряд ли перекос был слишком большим, пятница не располагает к большим оборотам после обеда. Косвенным подтверждением этого является отсутствие сообщений "с полей" о выходе регулятора. Однако, от подведения итогов по интервенциям я воздержусь до официальной публикации.Официальный курс встретили котировками 28.5150 - 28.5350. За день выросли на 5.5 копеек относительно открытия и на 6.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2019 - 23.9844 (+0) +4482018 - 28.1053 (+21) +362017 - 26.8353 (-8)2016 - 25.7244 (+14)Появление таких заголовков в прессе, теоретически, могло вызвать послеобеденный подскок. Однако, в этом стоит разобраться. Сомнения вызывает тот факт, что не было сообщений об обращении за такой помощью. Как я понял, весь шум из-за заявления в телевизоре. У меня сейчас нет возможности просмотреть видео (потом вряд ли появится желание), чтобы понять контекст, в котором это было сказано. В пересказах прессы все весьма сумбурно и самопротиворечиво. Создается впечатление, что это было обсуждение гипотетической ситуации.Речь здесь идет совсем не о той программе "взятки за реформы", которая постоянно обсуждается и у всех на слуху.