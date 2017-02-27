DmitryZP написав:какие есть варианты для пересичного? отнести деньги на фонду? купить биткоин? чтобы деньги давали стабильный и гарантированный доход + не хранить дома
Чтобы деньги давали стабильный и гарантированный доход + не хранить дома - это как раз про биткоин.
биткоин не деньги, он ничем не обеспечен вообще.
Биткоин как и бумажные доллары не обладает внутренней ценностью и стоимость таких валют определяется только лишь доверием людей и спросом. Судя по цене биткоина к доллару, к биткоину у людей намного больше доверия.
zРадио Возможно, обращались, возможно, думали обратиться. Вы это обращение и ответ видели? И я - нет. И какая емерженси нарисовалась вдруг сейчас - выяснили, что асфальт не лечит от ковида? Про апрель, наверное, вы правы. Стоило взять, пока давали (вроде бы). Но мне кажется подавались - нет? Я не отрицаю, что могли просить и сейчас. Непонятно зачем, на что и почему надеялись получить после всего анти-мвфского нарратива последних месяцев? А вот заголовок от бенианов и кремлевских помоек - чистый вброс.