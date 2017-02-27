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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6845684668476848

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 256
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
90
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:В пересказах прессы все весьма сумбурно и самопротиворечиво. Создается впечатление, что это было обсуждение гипотетической ситуации.

С вашего позволения выделил ключевое.
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– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:44

  andrein написав:
  DmitryZP написав:какие есть варианты для пересичного? отнести деньги на фонду? купить биткоин?
чтобы деньги давали стабильный и гарантированный доход + не хранить дома


Чтобы деньги давали стабильный и гарантированный доход + не хранить дома - это как раз про биткоин. :)


биткоин не деньги, он ничем не обеспечен вообще.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:55

  flyman написав:
  joik написав:
  Xenon написав:МВФ отказал Украине в чрезвычайной финпомощи


В понедельник локдаун и папятдесят!!!!

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Лучше сразу 330 или 550.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:02

  sergey_sryvkin написав:
  andrein написав:
  DmitryZP написав:какие есть варианты для пересичного? отнести деньги на фонду? купить биткоин?
чтобы деньги давали стабильный и гарантированный доход + не хранить дома


Чтобы деньги давали стабильный и гарантированный доход + не хранить дома - это как раз про биткоин. :)


биткоин не деньги, он ничем не обеспечен вообще.


Биткоин как и бумажные доллары не обладает внутренней ценностью и стоимость таких валют определяется только лишь доверием людей и спросом. Судя по цене биткоина к доллару, к биткоину у людей намного больше доверия.
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:23

zРадио
Возможно, обращались, возможно, думали обратиться. Вы это обращение и ответ видели? И я - нет. И какая емерженси нарисовалась вдруг сейчас - выяснили, что асфальт не лечит от ковида?
Про апрель, наверное, вы правы. Стоило взять, пока давали (вроде бы). Но мне кажется подавались - нет?
Я не отрицаю, что могли просить и сейчас. Непонятно зачем, на что и почему надеялись получить после всего анти-мвфского нарратива последних месяцев?
А вот заголовок от бенианов и кремлевских помоек - чистый вброс.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В другое время такой новости можно было бы порадоваться, поскольку она могла бы указывать на рост доходов. Но сейчас ПМСМ это просто компенсация обесценивания гривны.
В октябре 2020 года реальная заработная плата в Украине по сравнению с октябрем прошлого года выросла на 10,6%, а по сравнению с сентябрем этого года - на 0,5%. Об этом говорится в данных Госкомстата.

Так же это говорит о том что не стоит надеяться что у населения не будет денег на покупку валюты и по этому доллар не подоражает из-за отсутствия спроса.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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