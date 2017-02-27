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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:50
Розумним людям я думаю ясно, що прогнози як Переса, так і Траста, то все пальцем в небо. Траст ще навесні нам 30 обіцяв. Такі речі можуть знати лише інсайдери, але вони ділитися тут на форумі задля розкрутки якихось каналів не будуть, це зрозуміло.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:54
Ему казалось мысли бродят,а это был педикулёз...
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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