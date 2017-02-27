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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:50
Розумним людям я думаю ясно, що прогнози як Переса, так і Траста, то все пальцем в небо. Траст ще навесні нам 30 обіцяв. Такі речі можуть знати лише інсайдери, але вони ділитися тут на форумі задля розкрутки якихось каналів не будуть, це зрозуміло.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:54
Ему казалось мысли бродят,а это был педикулёз...
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:39
Ні , для мене Канал, це важливо, тому я ризикнув, поклав на кон все, щоб правільно зробити прогноз, я не інсайдер, а краще.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:41
Вже років 5-ть бачу від вас цю нісенітницю на всіх гілках форуму і якось не рахують це за флуд.
Дивина та й годі.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
больше.
Может на русском удобнее писАть? Ошибок в украинском тексте как у ксюхана было (через пост,два),когда она/он пытался на украинском.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:59
Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:07
навскид
viewtopic.php?p=5107894#p5107894
viewtopic.php?p=5108871#p5108871
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:11
Сибарит
контекст заявления минфина
только из уважения к Вашей работе на этой ветке, прослушал 1.5 часа
пойду выпью. молока за вредность
он сказал, что Эмерженси они якобы запрашивали, а им отказали и сказали работать в программе Стенд-бай. О каком периоде времени шла речь (тогда в апреле, или сейчас) - внятно не сказано. По контексту вопроса - скорее "сейчас".
И тем не менее, сегодняшний заголовок и разгон этого невнятного фрагмента - типичная манипуляция сознанием пересичного, от вполне понятного заказчика.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:26
Не у всіх же є змога нисати на ПС, це ж тільки є у працівників форуму.
Не розумію тебе, навіщо засираєшь форум по всім гілкам, ти ж знав, як і я , особисто ДС.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:27
вижче поклав на кон
п.с.
І про валюту. Як правильно: "долар", чи "доляр"?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5107275#p5107275
https://fi202x.blogspot.com/
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