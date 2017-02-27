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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6847684868496850>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 257
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
91
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:50

Розумним людям я думаю ясно, що прогнози як Переса, так і Траста, то все пальцем в небо. Траст ще навесні нам 30 обіцяв. Такі речі можуть знати лише інсайдери, але вони ділитися тут на форумі задля розкрутки якихось каналів не будуть, це зрозуміло.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:54

  DmitryK написав:Розумним людям я думаю ясно, що прогнози як Переса, так і Траста, то все пальцем в небо. Траст ще навесні нам 30 обіцяв. Такі речі можуть знати лише інсайдери, але вони ділитися тут на форумі задля розкрутки якихось каналів не будуть, це зрозуміло.

Ему казалось мысли бродят,а это был педикулёз... :lol:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:39

  DmitryK написав:Розумним людям я думаю ясно, що прогнози як Переса, так і Траста, то все пальцем в небо. Траст ще навесні нам 30 обіцяв. Такі речі можуть знати лише інсайдери, але вони ділитися тут на форумі задля розкрутки якихось каналів не будуть, це зрозуміло.

Ні , для мене Канал, це важливо, тому я ризикнув, поклав на кон все, щоб правільно зробити прогноз, я не інсайдер, а краще.
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:41

  Мизантрóп написав:
  DmitryK написав:Розумним людям я думаю ясно, що прогнози як Переса, так і Траста, то все пальцем в небо. Траст ще навесні нам 30 обіцяв. Такі речі можуть знати лише інсайдери, але вони ділитися тут на форумі задля розкрутки якихось каналів не будуть, це зрозуміло.

Ему казалось мысли бродят,а это был педикулёз... :lol:

Вже років 5-ть бачу від вас цю нісенітницю на всіх гілках форуму і якось не рахують це за флуд.

Дивина та й годі.:)
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:Вже років 5-ть бачу
больше.
Может на русском удобнее писАть? Ошибок в украинском тексте как у ксюхана было (через пост,два),когда она/он пытался на украинском.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:59

  Мизантрóп написав:
  Trast написав:Вже років 5-ть бачу
больше.
Может на русском удобнее писАть? Ошибок в украинском тексте как у ксюхана было (через пост,два),когда она/он пытался на украинском.

Українською, тільки єю, до речі де ви побачили помилку?
Отож то.
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:07

  Trast написав:
  Мизантрóп написав:
  Trast написав:Вже років 5-ть бачу
больше.
Может на русском удобнее писАть? Ошибок в украинском тексте как у ксюхана было (через пост,два),когда она/он пытался на украинском.

Українською, тільки єю, до речі де ви побачили помилку?
Отож то.

навскид
viewtopic.php?p=5107894#p5107894
viewtopic.php?p=5108871#p5108871
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:11

Сибарит
контекст заявления минфина
только из уважения к Вашей работе на этой ветке, прослушал 1.5 часа
пойду выпью. молока за вредность
https://youtu.be/XxhYcB4j3wU?t=5832

он сказал, что Эмерженси они якобы запрашивали, а им отказали и сказали работать в программе Стенд-бай. О каком периоде времени шла речь (тогда в апреле, или сейчас) - внятно не сказано. По контексту вопроса - скорее "сейчас".
И тем не менее, сегодняшний заголовок и разгон этого невнятного фрагмента - типичная манипуляция сознанием пересичного, от вполне понятного заказчика.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:26

  Мизантрóп написав:
  Trast написав:Українською, тільки єю, до речі де ви побачили помилку?
Отож то.

навскид
viewtopic.php?p=5107894#p5107894
viewtopic.php?p=5108871#p5108871

Не у всіх же є змога нисати на ПС, це ж тільки є у працівників форуму.
Не розумію тебе, навіщо засираєшь форум по всім гілкам, ти ж знав, як і я , особисто ДС.
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:27

  Мизантрóп написав:
  Trast написав:
  Мизантрóп написав:Может на русском удобнее писАть? Ошибок в украинском тексте как у ксюхана было (через пост,два),когда она/он пытался на украинском.

Українською, тільки єю, до речі де ви побачили помилку?
Отож то.
:?
навскид
viewtopic.php?p=5107894#p5107894
viewtopic.php?p=5108871#p5108871

вижче поклав на кон

п.с.
І про валюту. Як правильно: "долар", чи "доляр"?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5107275#p5107275
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 6847684868496850>
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