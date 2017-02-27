Якщо ти така не дуже освiдчена людина, то відповідаю-Долярчик, це правільно написано, ще маєте якісь питання? Чи на радість модерів мене до флуду зовлікаєте? Флай, що по темі форуму, щось маєте? Тому не забивайте разом з Мізантропом мої для людей месседжі, я відрізняюсь від вас, хоча б тим, що завжди пишу по темі, бо поважав ДС і тому я був тут, а ще тим, що я ніколи не писав флуд, в якому ви -найкращі. На цьому-все. Не витрачаю більш свого часу.
Востаннє редагувалось Trast в П'ят 27 лис, 2020 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
DmitryK написав:Розумним людям я думаю ясно, що прогнози як Переса, так і Траста, то все пальцем в небо. Траст ще навесні нам 30 обіцяв. Такі речі можуть знати лише інсайдери, але вони ділитися тут на форумі задля розкрутки якихось каналів не будуть, це зрозуміло.
Ні , для мене Канал, це важливо, тому я ризикнув, поклав на кон все, щоб правільно зробити прогноз, я не інсайдер, а краще.
Почему у меня ощущение что я в средней школе? Мы же не играем на слабО, канал это ваша личная ценность, от того что вы его закроете или откроете 10 других нам не холодно ни жарко. Я с уважением отношусь к любым прогнозам, думаю ради них мы и посещаем данную ветку, жаль что мало прогнозов озвучивается, точнее мало обоснований, конкурс угадай курс гривны есть, но хочется не случайного попадания а понимание факторов курсообразования, я по мере своих наблюдений выкладываю выводы. На краткосроке жду 28,75 - 28,90 не зря запустили страшилку как нам отказал мвф, обоснование почему надо заплатить за товар дороже - есть, ждут покупателей. Почему страшилки? мвф не отказал нам в финансировании, как это хотят подать все сми, а значит данная новость не стоит ничего, а её тиражирование наводит на мысли о мотивах. Народ обеспокоен ковидом, безработицей, локдауном, падением доходов и на курс ему плевать. Очередей в обменниках когда давали доллары по 28,30 не было, ослаблять гривну ради пополнения бюджета нет смысла.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
DmitryK написав:Розумним людям я думаю ясно, що прогнози як Переса, так і Траста, то все пальцем в небо. Траст ще навесні нам 30 обіцяв. Такі речі можуть знати лише інсайдери, але вони ділитися тут на форумі задля розкрутки якихось каналів не будуть, це зрозуміло.
Ні , для мене Канал, це важливо, тому я ризикнув, поклав на кон все, щоб правільно зробити прогноз, я не інсайдер, а краще.
Почему у меня ощущение что я в средней школе? Мы же не играем на слабО, канал это ваша личная ценность, от того что вы его закроете или откроете 10 других нам не холодно ни жарко. Я с уважением отношусь к любым прогнозам, думаю ради них мы и посещаем данную ветку, жаль что мало прогнозов озвучивается, точнее мало обоснований, конкурс угадай курс гривны есть, но хочется не случайного попадания а понимание факторов курсообразования, я по мере своих наблюдений выкладываю выводы. На краткосроке жду 28,75 - 28,90 не зря запустили страшилку как нам отказал мвф, обоснование почему надо заплатить за товар дороже - есть, ждут покупателей. Почему страшилки? мвф не отказал нам в финансировании, как это хотят подать все сми, а значит данная новость не стоит ничего, а её тиражирование наводит на мысли о мотивах. Народ обеспокоен ковидом, безработицей, локдауном, падением доходов и на курс ему плевать. Очередей в обменниках когда давали доллары по 28,30 не было, ослаблять гривну ради пополнения бюджета нет смысла.
Саме ви іграєте на слабо, нааіщо тоді в ви тут були , та ще з неаірними прогнозами? А про Канал, це мені вирішувати, я перфекционіст, не буде 30 листопада 29 курсу в обмінках, то і не буду його створювати.