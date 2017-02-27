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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6847684868496850

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 257
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
91
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:38

  flyman написав:
п.с.
І про валюту. Як правильно: "долар", чи "доляр"?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5107275#p5107275

Якщо ти така не дуже освiдчена людина, то відповідаю-Долярчик, це правільно написано, ще маєте якісь питання?
Чи на радість модерів мене до флуду зовлікаєте?
Флай, що по темі форуму, щось маєте?
Тому не забивайте разом з Мізантропом мої для людей месседжі, я відрізняюсь від вас, хоча б тим, що завжди пишу по темі, бо поважав ДС і тому я був тут, а ще тим, що я ніколи не писав флуд, в якому ви -найкращі.
На цьому-все.
Не витрачаю більш свого часу.
Востаннє редагувалось Trast в П'ят 27 лис, 2020 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:45

  Trast написав:
  flyman написав:
п.с.
І про валюту. Як правильно: "долар", чи "доляр"?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5107275#p5107275

Якщо ти така не дуже освiдчена людина, то відповідаю-Долярчик, це првільно написано, ще маєте якісь питання?
Чи на радість модерів мене до флуду зовлікаєте?

ну от знову,як ксюхан,той теж модерів кахав))

Буржуазний філософ або буржуазний публіцист ніколи не зрозуміє соціал-демократії правильно.
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=правильно
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На мой взгляд Оксанка была лучшим альтерэго пациента.
Самым глубоким персонажем и разумной частью его личности.
Я бы продолжил общаться с этим героем в рамках форума.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://nv.ua/opinion/dzho-bayden-kakoy ... 26010.html
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:31

  vovan_prm написав:На мой взгляд Оксанка была лучшим альтерэго пациента.
Самым глубоким персонажем и разумной частью его личности.
Я бы продолжил общаться с этим героем в рамках форума.

Добрая, можно сказать душевная компания. Жаль только мозгоправ стационара куда то пропал.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:42

Trast
а де ваш ютуб канал знайти
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:48

  greenozon написав:Trast
а де ваш ютуб канал знайти

Поки не ствердиться мій прогноз, я не маю права його створювати, а от як буде, то я напишу, якщо мене в бан на місяць, ну як це завжди трапляється за флуд не відправлять :)
Востаннє редагувалось Trast в П'ят 27 лис, 2020 22:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:00

  Trast написав:
  DmitryK написав:Розумним людям я думаю ясно, що прогнози як Переса, так і Траста, то все пальцем в небо. Траст ще навесні нам 30 обіцяв. Такі речі можуть знати лише інсайдери, але вони ділитися тут на форумі задля розкрутки якихось каналів не будуть, це зрозуміло.

Ні , для мене Канал, це важливо, тому я ризикнув, поклав на кон все, щоб правільно зробити прогноз, я не інсайдер, а краще.

Почему у меня ощущение что я в средней школе? Мы же не играем на слабО, канал это ваша личная ценность, от того что вы его закроете или откроете 10 других нам не холодно ни жарко. Я с уважением отношусь к любым прогнозам, думаю ради них мы и посещаем данную ветку, жаль что мало прогнозов озвучивается, точнее мало обоснований, конкурс угадай курс гривны есть, но хочется не случайного попадания а понимание факторов курсообразования, я по мере своих наблюдений выкладываю выводы. На краткосроке жду 28,75 - 28,90 не зря запустили страшилку как нам отказал мвф, обоснование почему надо заплатить за товар дороже - есть, ждут покупателей. Почему страшилки? мвф не отказал нам в финансировании, как это хотят подать все сми, а значит данная новость не стоит ничего, а её тиражирование наводит на мысли о мотивах. Народ обеспокоен ковидом, безработицей, локдауном, падением доходов и на курс ему плевать. Очередей в обменниках когда давали доллары по 28,30 не было, ослаблять гривну ради пополнения бюджета нет смысла.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:08

  vitaliian написав:ослаблять гривну ради пополнения бюджета нет смысла.

Вышла новая статистика по гривне от НБУ.

В обороте уже 526 млрд грн, или +34,8% за 12 месяцев.
С сентябре напечатали 11 млрд, или +2%

Рывок выше 30 - вопрос времени, считанных дней, как только правительство по тендерам рассчитается, декабрь-январь будут месяцами очень прибыльными для конвертационных центров.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:08

  vitaliian написав:
  Trast написав:
  DmitryK написав:Розумним людям я думаю ясно, що прогнози як Переса, так і Траста, то все пальцем в небо. Траст ще навесні нам 30 обіцяв. Такі речі можуть знати лише інсайдери, але вони ділитися тут на форумі задля розкрутки якихось каналів не будуть, це зрозуміло.

Ні , для мене Канал, це важливо, тому я ризикнув, поклав на кон все, щоб правільно зробити прогноз, я не інсайдер, а краще.

Почему у меня ощущение что я в средней школе? Мы же не играем на слабО, канал это ваша личная ценность, от того что вы его закроете или откроете 10 других нам не холодно ни жарко. Я с уважением отношусь к любым прогнозам, думаю ради них мы и посещаем данную ветку, жаль что мало прогнозов озвучивается, точнее мало обоснований, конкурс угадай курс гривны есть, но хочется не случайного попадания а понимание факторов курсообразования, я по мере своих наблюдений выкладываю выводы. На краткосроке жду 28,75 - 28,90 не зря запустили страшилку как нам отказал мвф, обоснование почему надо заплатить за товар дороже - есть, ждут покупателей. Почему страшилки? мвф не отказал нам в финансировании, как это хотят подать все сми, а значит данная новость не стоит ничего, а её тиражирование наводит на мысли о мотивах. Народ обеспокоен ковидом, безработицей, локдауном, падением доходов и на курс ему плевать. Очередей в обменниках когда давали доллары по 28,30 не было, ослаблять гривну ради пополнения бюджета нет смысла.

Саме ви і іграєте на це саме "слабо", навіщо тоді б ви тут були , та ще з невірними прогнозами?

А про Канал, це мені вирішувати, я перфекционіст, не буде 30 листопада 29 курсу в обмінках, то і не буду його створювати.
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