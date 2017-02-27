vitaliian написав:ослаблять гривну ради пополнения бюджета нет смысла.
Вышла новая статистика по гривне от НБУ.
В обороте уже 526 млрд грн, или +34,8% за 12 месяцев. С сентябре напечатали 11 млрд, или +2%
Рывок выше 30 - вопрос времени, считанных дней, как только правительство по тендерам рассчитается, декабрь-январь будут месяцами очень прибыльными для конвертационных центров.
Цього не станеться, найвищий курс цього року буде не більше 29, чекаю його на 30 листопада,якщо цього не станеться, їм свою капелюху, не зтворюю канал, а далі вже і я не знаю, бо те,що пише Сібаріт ніяк не впливає на курсоутворення, а Zzzz, він же володіє інфою з перших особистостей- не пише. Zzzz до речі гарні цифри писав, але його проблема була в тому, що він тим цифрам сам не знав, як дать розсуду, а я розумів.
До речі ZZZz, а для мене Жека, дуже корисну інформацію тут викладуваа, але мало, хто її розумів і мабуть Жека на все це тут забив .
Ще був тут 4 на 4,теж молодчага, де він? Мізантропи з флацманами забили, чи як? Але це не змінює полєміки-пишуть з залишившихся то хто? А вже ніхто. от така вам і аналітика!:)
Про себе я вже мовчу- постійно забанений за флуд, це як? Тому і було бажання зтворити свій канал, я навіть не виключаю співдружності з форум фінанс, але , я ж не можу, на відміну від Олексія, з яким робе інтерв'ю форум фінанс, давати прогнози на тиждень та ще і з варіацією в 70 копійок, тому чекаємо мій прогноз з варіацєію в 10 копійок.
Востаннє редагувалось Trast в П'ят 27 лис, 2020 23:58, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:грудень - лютий, як правило сезонний пік курсу... потім на юх.
Это правило работало все три года при позднем шоколадном барыге. Явно или не явно оно было завязано на действия тогдашнего кабмина и тогдашнее руководство НБУ и как бы это было не больно признать голосовавшим за зе - на авторитет шоколадного.
Наивно пологать что ни короноистерия, ни клоуны в правительстве и Банковой не повлияют на этот, к слову уже сломанный пампингом ОВГЗ, процесс.
Чтобы просто вернуть тот алгоритм надо вернуть и шоколадного. А это невозможно, точнее возможно не более чем войти в одну воду дважды.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:вернуть и шоколадного. А это невозможно, точнее возможно не более чем войти в одну воду дважды.
А если дядя Джо поможет?
Даже в случае если Порошенко вдруг выиграет следующие выборы - нет ни одного аргумента "за" что это сразу или спустя какое-то время востановит валютный цикл с максимумом в районе нового года и минимумом в районе июля.
Это было не природное явление которое зависит от каких-то постоянных долговременных цикличиских процессов, это был результат работы той власти. Один из.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift