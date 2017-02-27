Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:12

Zebra написав: vitaliian написав: ослаблять гривну ради пополнения бюджета нет смысла. ослаблять гривну ради пополнения бюджета нет смысла.

Вышла новая статистика по гривне от НБУ.



В обороте уже 526 млрд грн, или +34,8% за 12 месяцев.

С сентябре напечатали 11 млрд, или +2%



Рывок выше 30 - вопрос времени, считанных дней, как только правительство по тендерам рассчитается, декабрь-январь будут месяцами очень прибыльными для конвертационных центров. Вышла новая статистика по гривне от НБУ.В обороте уже 526 млрд грн, или +34,8% за 12 месяцев.С сентябре напечатали 11 млрд, или +2%Рывок выше 30 - вопрос времени, считанных дней, как только правительство по тендерам рассчитается, декабрь-январь будут месяцами очень прибыльными для конвертационных центров.

Цього не станеться, найвищий курс цього року буде не більше 29, чекаю його на 30 листопада,якщо цього не станеться, їм свою капелюху, не зтворюю канал, а далі вже і я не знаю, бо те,що пише Сібаріт ніяк не впливає на курсоутворення, а Zzzz, він же володіє інфою з перших особистостей- не пише.Zzzz до речі гарні цифри писав, але його проблема була в тому, що він тим цифрам сам не знав, як дать розсуду, а я розумів.До речі ZZZz, а для мене Жека, дуже корисну інформацію тут викладуваа, але мало, хто її розумів і мабуть Жека на все це тут забив .Ще був тут 4 на 4,теж молодчага, де він?Мізантропи з флацманами забили, чи як?Але це не змінює полєміки-пишуть з залишившихся то хто?А вже ніхто.от така вам і аналітика!:)Про себе я вже мовчу- постійно забанений за флуд, це як?Тому і було бажання зтворити свій канал, я навіть не виключаю співдружності з форум фінанс, але , я ж не можу, на відміну від Олексія, з яким робе інтерв'ю форум фінанс,давати прогнози на тиждень та ще і з варіацією в 70 копійок, тому чекаємо мій прогноз з варіацєію в 10 копійок.