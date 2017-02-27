Додано: Суб 28 лис, 2020 00:55

asti написав: Zebra написав: Вышла новая статистика по гривне от НБУ.



В обороте уже 526 млрд грн, или +34,8% за 12 месяцев.

С сентябре напечатали 11 млрд, или +2% Вышла новая статистика по гривне от НБУ.В обороте уже 526 млрд грн, или +34,8% за 12 месяцев.С сентябре напечатали 11 млрд, или +2% А за два года уже наверное +50% напечатали и тем не менее в ноябре'18-го курс тоже был 28+

Как можно объяснить этот феномен?? А за два года уже наверное +50% напечатали и тем не менее в ноябре'18-го курс тоже был 28+Как можно объяснить этот феномен??

Дуже просто, все зв'язалось в ОВГЗ, коли вибухне ця Бомба?Та без дефолту і не вибухне.Економіка зараз така, всі це відчувають і не треба мені казати, що я не правий , тому, що десь букву не написав або якось не так написав.Такі хай ідуть туди, заідки їх заздрісті з'явилася.А от без гривні у пересічних і з гривнею у 5000 людей, які і скупляють ващі ж заощадження, бінго буде у останніх, я б так сказав.І ця музика може ж бути вічною.Тобто, якщо з першого грудня зробити локдаун, то це так і виглядатиме:)І при інфляції цін та без права на виїзд, можна зробити що?Правільно який завгодно курс, то якби нпвіть той, що є, але ж при цінах вище американських, ващі заощадження де будуть?Така стратегія, хлопці, саме ващі заощадження в доларі і знаходження на території України роблять вас тими, кими ви станете через 2 роки.Тому і забувайте про курс 30, поки що такого не станеться-іде механізм викачування дрларів з населення, от коли це вже буде все, то про що тоді розмовивести?