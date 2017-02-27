Дуже просто, все зв'язалось в ОВГЗ, коли вибухне ця Бомба?
Та без дефолту і не вибухне.
Економіка зараз така, всі це відчувають і не треба мені казати, що я не правий , тому, що десь букву не написав або якось не так написав.
Такі хай ідуть туди, заідки їх заздрісті з'явилася.
А от без гривні у пересічних і з гривнею у 5000 людей, які і скупляють ващі ж заощадження, бінго буде у останніх, я б так сказав.
І ця музика може ж бути вічною.
Тобто, якщо з першого грудня зробити локдаун, то це так і виглядатиме:)
І при інфляції цін та без права на виїзд, можна зробити що?
Правільно який завгодно курс, то якби нпвіть той, що є, але ж при цінах вище американських, ващі заощадження де будуть?
Така стратегія, хлопці, саме ващі заощадження в доларі і знаходження на території України роблять вас тими, кими ви станете через 2 роки.
Тому і забувайте про курс 30, поки що такого не станеться-іде механізм викачування дрларів з населення, от коли це вже буде все, то про що тоді розмови
вести?