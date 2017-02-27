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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6849685068516852

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 258
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
36%
92
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 00:55

:?:
  asti написав:
  Zebra написав:Вышла новая статистика по гривне от НБУ.

В обороте уже 526 млрд грн, или +34,8% за 12 месяцев.
С сентябре напечатали 11 млрд, или +2%
А за два года уже наверное +50% напечатали и тем не менее в ноябре'18-го курс тоже был 28+
Как можно объяснить этот феномен??

Дуже просто, все зв'язалось в ОВГЗ, коли вибухне ця Бомба?

Та без дефолту і не вибухне.

Економіка зараз така, всі це відчувають і не треба мені казати, що я не правий , тому, що десь букву не написав або якось не так написав.

Такі хай ідуть туди, заідки їх заздрісті з'явилася.

А от без гривні у пересічних і з гривнею у 5000 людей, які і скупляють ващі ж заощадження, бінго буде у останніх, я б так сказав.

І ця музика може ж бути вічною.

Тобто, якщо з першого грудня зробити локдаун, то це так і виглядатиме:)

І при інфляції цін та без права на виїзд, можна зробити що?

Правільно який завгодно курс, то якби нпвіть той, що є, але ж при цінах вище американських, ващі заощадження де будуть?

Така стратегія, хлопці, саме ващі заощадження в доларі і знаходження на території України роблять вас тими, кими ви станете через 2 роки.
Тому і забувайте про курс 30, поки що такого не станеться-іде механізм викачування дрларів з населення, от коли це вже буде все, то про що тоді розмови
вести?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 08:59

  Alex2007 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:вернуть и шоколадного. А это невозможно, точнее возможно не более чем войти в одну воду дважды.


А если дядя Джо поможет? :lol: :mrgreen:

Дядя Джо лучше нас с Вами знает - какое ЧМО есть Мародёр с компахой
alex10
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