Додано: Суб 28 лис, 2020 10:10

lapay написав: alex10 написав: Дядя Джо лучше нас с Вами знает - какое ЧМО есть Мародёр с компахой Дядя Джо лучше нас с Вами знает - какое ЧМО есть Мародёр с компахой

Дядя Джо добре знає, що Клоунів треба поміняти на нормальних, перевірених і слухняних. Так що, якщо не Порошенко, то Кличко. Разумков, як Гройсман - вічно другий, ОПЗЖ вічно вчорашні, як комуністи. Дядя Джо добре знає, що Клоунів треба поміняти на нормальних, перевірених і слухняних. Так що, якщо не Порошенко, то Кличко. Разумков, як Гройсман - вічно другий, ОПЗЖ вічно вчорашні, як комуністи.

Надо полномочия президента уменьшать в сторону полномочий Премьера и по факту, и юридически.А то у нас по факту Президент это пуп страны, который отвечает за всё, а это и нереально, и вредно, а Премьер, особенно последние двое, это какие-то малозначимые мальчики на побегушках, которые в реальности ничего не решают и от них ничего не зависит.Уже шутят - почему премьер Шмыгаль единственный из верхних слоёв власти не переболел коронавирусом ? Потому что с ним никто не общается.Так не работает механизм нормального успешного государства.Зы. Да еще один будет плюс. Премьера, если не справляется, можно оперативно поменять, а Президент - это карма на пять лет, которую невозможно почти никак исправить