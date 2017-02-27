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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6850685168526853>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 258
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
36%
92
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 00:55

:?:
  asti написав:
  Zebra написав:Вышла новая статистика по гривне от НБУ.

В обороте уже 526 млрд грн, или +34,8% за 12 месяцев.
С сентябре напечатали 11 млрд, или +2%
А за два года уже наверное +50% напечатали и тем не менее в ноябре'18-го курс тоже был 28+
Как можно объяснить этот феномен??

Дуже просто, все зв'язалось в ОВГЗ, коли вибухне ця Бомба?

Та без дефолту і не вибухне.

Економіка зараз така, всі це відчувають і не треба мені казати, що я не правий , тому, що десь букву не написав або якось не так написав.

Такі хай ідуть туди, заідки їх заздрісті з'явилася.

А от без гривні у пересічних і з гривнею у 5000 людей, які і скупляють ващі ж заощадження, бінго буде у останніх, я б так сказав.

І ця музика може ж бути вічною.

Тобто, якщо з першого грудня зробити локдаун, то це так і виглядатиме:)

І при інфляції цін та без права на виїзд, можна зробити що?

Правільно який завгодно курс, то якби нпвіть той, що є, але ж при цінах вище американських, ващі заощадження де будуть?

Така стратегія, хлопці, саме ващі заощадження в доларі і знаходження на території України роблять вас тими, кими ви станете через 2 роки.
Тому і забувайте про курс 30, поки що такого не станеться-іде механізм викачування дрларів з населення, от коли це вже буде все, то про що тоді розмови
вести?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 08:59

  Alex2007 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:вернуть и шоколадного. А это невозможно, точнее возможно не более чем войти в одну воду дважды.


А если дядя Джо поможет? :lol: :mrgreen:

Дядя Джо лучше нас с Вами знает - какое ЧМО есть Мародёр с компахой
alex10
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 10:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex10 написав:Дядя Джо лучше нас с Вами знает - какое ЧМО есть Мародёр с компахой

Дядя Джо добре знає, що Клоунів треба поміняти на нормальних, перевірених і слухняних. Так що, якщо не Порошенко, то Кличко. Разумков, як Гройсман - вічно другий, ОПЗЖ вічно вчорашні, як комуністи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 10:10

  lapay написав:
  alex10 написав:Дядя Джо лучше нас с Вами знает - какое ЧМО есть Мародёр с компахой

Дядя Джо добре знає, що Клоунів треба поміняти на нормальних, перевірених і слухняних. Так що, якщо не Порошенко, то Кличко. Разумков, як Гройсман - вічно другий, ОПЗЖ вічно вчорашні, як комуністи.


Надо полномочия президента уменьшать в сторону полномочий Премьера и по факту, и юридически.
А то у нас по факту Президент это пуп страны, который отвечает за всё, а это и нереально, и вредно, а Премьер, особенно последние двое, это какие-то малозначимые мальчики на побегушках, которые в реальности ничего не решают и от них ничего не зависит.
Уже шутят - почему премьер Шмыгаль единственный из верхних слоёв власти не переболел коронавирусом ? Потому что с ним никто не общается.
Так не работает механизм нормального успешного государства.

Зы. Да еще один будет плюс. Премьера, если не справляется, можно оперативно поменять, а Президент - это карма на пять лет, которую невозможно почти никак исправить :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 10:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Зы. Да еще один будет плюс. Премьера, если не справляется, можно оперативно поменять, а Президент - это карма на пять лет, которую невозможно почти никак исправит

Тільки хто буде змінювати Конституцію? Бубочка відірвався від реальності, хіба що рейтинг впаде до сміттєвого, тільки тоді і в Раді в нього буде дірка від бублика, а не конституційна більшість. Тільки Батьківщина обіцяла парламентську республіку, але вони нічого не вирішують.
Якщо по розумному, то треба створити конституційну комісію, розробити проект нової Конституції, з парламенською республікою, без диктату КС, а потім прийняти її на референдумі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 10:32

  alex10 написав:
  Alex2007 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:вернуть и шоколадного. А это невозможно, точнее возможно не более чем войти в одну воду дважды.


А если дядя Джо поможет? :lol: :mrgreen:

Дядя Джо лучше нас с Вами знает - какое ЧМО есть Мародёр с компахой

Главное, что он не фуфелок, как ты. За себя попробуй сказать, а не , подобно быдлу, повторяй за своим путлером.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 10:46

  Ой+ написав:
  andrein написав:Зображення

Совпадєніє?
НБУ випустив вертикальну гривню з ракетою.
І не є платіжним засобом.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nova-su ... i-ukrayini
Зображення


Думаю, не "совпадєніє". Це так кварталівці знущаються з народу
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 10:59

  asti написав:
  Zebra написав:Вышла новая статистика по гривне от НБУ.

В обороте уже 526 млрд грн, или +34,8% за 12 месяцев.
С сентябре напечатали 11 млрд, или +2%
А за два года уже наверное +50% напечатали и тем не менее в ноябре'18-го курс тоже был 28+
Как можно объяснить этот феномен??

Это не феномен.Это стерилизация выпускаемой денежной массы властями и депрессия внутреннего спроса.Иными словами,денег,пардон,гривен и облигаций становится больше у правительства/банков,а не у большинства частных экономических агентов и домохозяйств.Если же кто-то в этой стране озаботится не инфляцией,а ростом ВВП,то тогда,при повышении экономической активности банки начнут распускать резервы,увеличится скорость обращения де...гривен.Вот тогда и может попереть инфляция.Если же дефолтнут,то гривневая инфляция переставится новыми ценами в зависимости от импорта.Не точно на процент девальвации,где-то со страху больше,но,в основном,меньше.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:04

  lapay написав:
  alex10 написав:Дядя Джо лучше нас с Вами знает - какое ЧМО есть Мародёр с компахой

Дядя Джо добре знає, що Клоунів треба поміняти на нормальних, перевірених і слухняних. Так що, якщо не Порошенко, то Кличко. Разумков, як Гройсман - вічно другий, ОПЗЖ вічно вчорашні, як комуністи.

Это да,купить они могут кого угодно,из тех,кто продается,конечно.У нас в так называемых элитах непродажных,полагаю,мало,статистическая погрешность,стремящаяся к нулю.Как в трёх мушкетерах:ну и что,что продался?...:)
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  goldfinger написав:Это да,купить они могут кого угодно,из тех,кто продается,конечно.У нас в так называемых элитах непродажных,полагаю,мало,статистическая погрешность,стремящаяся к нулю.Как в трёх мушкетерах:ну и что,что продался?.

Непідкупні, в основному, неадекватні, як Надя Савченко.
Тут, головне, не переступити межу, за якою можуть посадити за зраду, як Яник.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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