RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6850685168526853

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 258
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
36%
92
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:32

  lapay написав:
  goldfinger написав:Это да,купить они могут кого угодно,из тех,кто продается,конечно.У нас в так называемых элитах непродажных,полагаю,мало,статистическая погрешность,стремящаяся к нулю.Как в трёх мушкетерах:ну и что,что продался?.

Непідкупні, в основному, неадекватні, як Надя Савченко.
Тут, головне, не переступити межу, за якою можуть посадити за зраду, як Яник.

чим тоді не влаштовує Зе?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22279
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:чим тоді не влаштовує Зе?

Тим, що кухарка не може керувати державою. Він не розуміє причинно-наслідкові зв'язки. От для чого було влаштовувати шоу з опитуванням? Для чого було ламати західні реформи - щоб зараз бігати за МВФ?
І так в усьому, що він робить. Я людина не забобонна, але давно зрозумів одну істину - Зеля не фартовий. Де не з'явиться, якісь проблеми - то пожежа, то імпічмент, то пандемія.
Приберуть його і все стане на свої місця. От така конспірологія виходить...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11276
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1148 раз.
Подякували: 1300 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6850685168526853
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee, Google Adsense [Bot], lapay, Shaman і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 728, 729, 730
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7293 1683237
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лис, 2020 23:42
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2063, 2064, 2065
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20640 2663921
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лис, 2020 23:21
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 132155
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21295)
28.11.2020 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.