lapay написав:
Непідкупні, в основному, неадекватні, як Надя Савченко.
Тут, головне, не переступити межу, за якою можуть посадити за зраду, як Яник.
чим тоді не влаштовує Зе?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 лис, 2020 11:32
чим тоді не влаштовує Зе?
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Додано: Суб 28 лис, 2020 11:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тим, що кухарка не може керувати державою. Він не розуміє причинно-наслідкові зв'язки. От для чого було влаштовувати шоу з опитуванням? Для чого було ламати західні реформи - щоб зараз бігати за МВФ?
І так в усьому, що він робить. Я людина не забобонна, але давно зрозумів одну істину - Зеля не фартовий. Де не з'явиться, якісь проблеми - то пожежа, то імпічмент, то пандемія.
Приберуть його і все стане на свої місця. От така конспірологія виходить...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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