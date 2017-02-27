lapay написав:
Непідкупні, в основному, неадекватні, як Надя Савченко.
Тут, головне, не переступити межу, за якою можуть посадити за зраду, як Яник.
чим тоді не влаштовує Зе?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 лис, 2020 11:32
чим тоді не влаштовує Зе?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 28 лис, 2020 11:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тим, що кухарка не може керувати державою. Він не розуміє причинно-наслідкові зв'язки. От для чого було влаштовувати шоу з опитуванням? Для чого було ламати західні реформи - щоб зараз бігати за МВФ?
І так в усьому, що він робить. Я людина не забобонна, але давно зрозумів одну істину - Зеля не фартовий. Де не з'явиться, якісь проблеми - то пожежа, то імпічмент, то пандемія.
Приберуть його і все стане на свої місця. От така конспірологія виходить...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 28 лис, 2020 12:09
Украинцы голосуют ногами.
В 2019 году Европейский союз выдал около 3 млн видов на жительство для граждан стран, не входящих в ЕС. Среди получивших право на проживание в Евросоюзе – 757 тыс. граждан Украины. Об этом сообщил Евростат.
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Востаннє редагувалось andrein в Суб 28 лис, 2020 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 лис, 2020 12:10
100 % согласен, не фартовый это приговор, карма.
Сможет ли планета справиться с таким нарастающим валом проблем еще 3,5 года до новых выборов. Как сказал один персонаж из Comedy Clab - Чего-то я очкую (с)
Додано: Суб 28 лис, 2020 12:33
Свято наближається! ©))) 01.12.20!
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ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:08
представьте, это для Джо стоит по важности на двадцатом месте
главное, чтобы был за нас(США) и против параши...притом не на словах
Зеленский пацифист...таких как он ожидает участь Пашиняна
мир он "хотел установить на Донбасе"...его попытка умиротворить Путина (по формуле Штанмаера) потерпела крах. Украина с начала 2020г полностью исчезла из тем мировой политики(т.е. огромная работа МИДа во главе с Климкиным была просто по*ерена).
Украина при Зе практически полностью свернула все действия по вступлению в ЕС и НАТО(открыто это Зе пока не заяыил, но по факту так и есть), и во имя чего? чтобы дать Путину (еврейский) посыл-"уже никто никуда не идет"
первая половина 2019-рост ввп 4,5%, вторая половина падение на 1,5%(и это задолго до коронавируса, Карл)
у Зе есть единственный вариант (приемлемый для Путина)-капитуляция Украины(полная).
политика, которую проводит нынешнее руководство страны, непротивления злу-ведет в итоге к поражению и сдачи национальных интересов
Марк Фейгин всё четко объяснил...
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 28 лис, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:15
"Планета" очищается от "проблем".
И выборы считать легче (если опять мёртвые не будут голосовать)
Biden's Laptop Matters
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:24
поздно пить боржоми,
ваш бизнес не дотянет до весны...
вы сделали всех разом?
пришло время собирать камни (кн.Эклизиаста, гл.3)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:25
Но "крепкую основу" этого сформировало предыдущее руководство страны, надо отдать должное.
И каких-то террористов-сепаратистов выдумали, вместо армии рф. И "незамечали" обстрелы с территории рф. И какое-то выдумали АТО-ССО вместо войны. Пытались протолкнуть "эффективный контроль" вместо оккупации ("ватники" не дали). Куча "односторонних режимов прекращения огня". За "котлы" и взорванные склады - и говорить нечего. Про "Крым без единого выстрела" - тоже.
Можно быть ещё более "пацифичным"?
Biden's Laptop Matters
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:30
В суботу і неділю працюєте?
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