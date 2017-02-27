Додано: Суб 28 лис, 2020 13:08

alex10 написав: Alex2007 написав: vitaliy_berdinskikh написав: вернуть и шоколадного . А это невозможно, точнее возможно не более чем войти в одну воду дважды. . А это невозможно, точнее возможно не более чем войти в одну воду дважды.



А если дядя Джо поможет? А если дядя Джо поможет?

Дядя Джо лучше нас с Вами знает - какое ЧМО есть Мародёр с компахой Дядя Джо лучше нас с Вами знает - какое ЧМО есть Мародёр с компахой

представьте, это для Джо стоит по важности на двадцатом местеглавное, чтобы был за нас(США) и против параши...притом не на словахЗеленский пацифист...таких как он ожидаетмир он "хотел установить на Донбасе"...его попытка умиротворить Путина (по формуле Штанмаера) потерпела крах. Украина с начала 2020г полностью исчезла из тем мировой политики(т.е. огромная работа МИДа во главе с Климкиным была просто по*ерена).Украина при Зе практически полностью свернула все действия по вступлению в ЕС и НАТО(открыто это Зе пока не заяыил, но по факту так и есть), и во имя чего? чтобы дать Путину (еврейский) посыл-"уже никто никуда не идет"первая половина 2019-рост ввп 4,5%, вторая половина падение на 1,5%(и это задолго до коронавируса, Карл)у Зе есть единственный вариант (приемлемый для Путина)-капитуляция Украины(полная).политика, которую проводит нынешнее руководство страны, непротивления злу-ведет в итоге к поражению и сдачи национальных интересовМарк Фейгин всё четко объяснил...