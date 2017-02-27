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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6851685268536854>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 258
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
36%
92
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:32

  lapay написав:
  goldfinger написав:Это да,купить они могут кого угодно,из тех,кто продается,конечно.У нас в так называемых элитах непродажных,полагаю,мало,статистическая погрешность,стремящаяся к нулю.Как в трёх мушкетерах:ну и что,что продался?.

Непідкупні, в основному, неадекватні, як Надя Савченко.
Тут, головне, не переступити межу, за якою можуть посадити за зраду, як Яник.

чим тоді не влаштовує Зе?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:чим тоді не влаштовує Зе?

Тим, що кухарка не може керувати державою. Він не розуміє причинно-наслідкові зв'язки. От для чого було влаштовувати шоу з опитуванням? Для чого було ламати західні реформи - щоб зараз бігати за МВФ?
І так в усьому, що він робить. Я людина не забобонна, але давно зрозумів одну істину - Зеля не фартовий. Де не з'явиться, якісь проблеми - то пожежа, то імпічмент, то пандемія.
Приберуть його і все стане на свої місця. От така конспірологія виходить...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:09

Украинцы голосуют ногами. :)

В 2019 году Европейский союз выдал около 3 млн видов на жительство для граждан стран, не входящих в ЕС. Среди получивших право на проживание в Евросоюзе – 757 тыс. граждан Украины. Об этом сообщил Евростат.
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/society/ukr ... 29306.html

Востаннє редагувалось andrein в Суб 28 лис, 2020 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:10

  lapay написав:І так в усьому, що він робить. Я людина не забобонна, але давно зрозумів одну істину - Зеля не фартовий. Де не з'явиться, якісь проблеми - то пожежа, то імпічмент, то пандемія.


100 % согласен, не фартовый это приговор, карма.
Сможет ли планета справиться с таким нарастающим валом проблем еще 3,5 года до новых выборов. Как сказал один персонаж из Comedy Clab - Чего-то я очкую (с)
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:33

Свято наближається! ©))) 01.12.20!

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ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:08

  alex10 написав:
  Alex2007 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:вернуть и шоколадного. А это невозможно, точнее возможно не более чем войти в одну воду дважды.


А если дядя Джо поможет? :lol: :mrgreen:

Дядя Джо лучше нас с Вами знает - какое ЧМО есть Мародёр с компахой


представьте, это для Джо стоит по важности на двадцатом месте

главное, чтобы был за нас(США) и против параши...притом не на словах

Зеленский пацифист...таких как он ожидает участь Пашиняна
мир он "хотел установить на Донбасе"...его попытка умиротворить Путина (по формуле Штанмаера) потерпела крах. Украина с начала 2020г полностью исчезла из тем мировой политики(т.е. огромная работа МИДа во главе с Климкиным была просто по*ерена).
Украина при Зе практически полностью свернула все действия по вступлению в ЕС и НАТО(открыто это Зе пока не заяыил, но по факту так и есть), и во имя чего? чтобы дать Путину (еврейский) посыл-"уже никто никуда не идет"

первая половина 2019-рост ввп 4,5%, вторая половина падение на 1,5%(и это задолго до коронавируса, Карл)
у Зе есть единственный вариант (приемлемый для Путина)-капитуляция Украины(полная).

политика, которую проводит нынешнее руководство страны, непротивления злу-ведет в итоге к поражению и сдачи национальных интересов

Марк Фейгин всё четко объяснил...
https://www.youtube.com/watch?v=4dHeMt9x5AM
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 28 лис, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:15

  freeze написав:Сможет ли планета справиться с таким нарастающим валом проблем еще 3,5 года до новых выборов. Как сказал один персонаж из Comedy Clab - Чего-то я очкую (с)

"Планета" очищается от "проблем".

И выборы считать легче (если опять мёртвые не будут голосовать)
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:24

  Долярчик написав:Вступайте в сообщество "#SaveФОП - Україна" в Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w


поздно пить боржоми,

ваш бизнес не дотянет до весны...

вы сделали всех разом?

пришло время собирать камни (кн.Эклизиаста, гл.3)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:25

  prodigy написав:политика, которую проводит нынешнее руководство страны, непротивления злу-ведет в итоге к поражению и сдачи национальных интересов

Но "крепкую основу" этого сформировало предыдущее руководство страны, надо отдать должное.
И каких-то террористов-сепаратистов выдумали, вместо армии рф. И "незамечали" обстрелы с территории рф. И какое-то выдумали АТО-ССО вместо войны. Пытались протолкнуть "эффективный контроль" вместо оккупации ("ватники" не дали). Куча "односторонних режимов прекращения огня". За "котлы" и взорванные склады - и говорить нечего. Про "Крым без единого выстрела" - тоже.

Можно быть ещё более "пацифичным"? :)
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:30

  Долярчик написав:Вступайте в сообщество "#SaveФОП - Україна" в Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w

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