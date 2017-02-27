Додано: Суб 28 лис, 2020 13:56

по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)



после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)



«Свято наближається»(С)

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.