Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:24
поздно пить боржоми,
ваш бизнес не дотянет до весны...
вы сделали всех разом?
пришло время собирать камни (кн.Эклизиаста, гл.3)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
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Додано: Суб 28 лис, 2020 13:25
prodigy написав:
политика, которую проводит нынешнее руководство страны, непротивления злу-ведет в итоге к поражению и сдачи национальных интересов
Но "крепкую основу" этого сформировало предыдущее руководство страны, надо отдать должное.
И каких-то террористов-сепаратистов выдумали, вместо армии рф. И "незамечали" обстрелы с территории рф. И какое-то выдумали АТО-ССО вместо войны. Пытались протолкнуть "эффективный контроль" вместо оккупации ("ватники" не дали). Куча "односторонних режимов прекращения огня". За "котлы" и взорванные склады - и говорить нечего. Про "Крым без единого выстрела" - тоже.
Можно быть ещё более "пацифичным"?
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Додано: Суб 28 лис, 2020 13:30
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Додано: Суб 28 лис, 2020 13:31
flyman написав:
чим тоді не влаштовує Зе?
"Как жалок шут на троне короля, как глуп народ, который то позволил"
Роберт Бернс, (1759—1796) — шотландский поэт
https://www.youtube.com/watch?v=HWxVNWbcmNU&t=82s
за 2020 в армию поставили 1 тягач
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
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Додано: Суб 28 лис, 2020 13:56
по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)
после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы) «Свято наближається»(С)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
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Додано: Суб 28 лис, 2020 14:06
prodigy написав:
по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)
после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)
«Свято наближається»(С)
нет
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
proftpd66
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Додано: Суб 28 лис, 2020 14:11
Сегодня День работника финансового мониторинга.
И это не шутка.
Зеленский с утра подумал, что малого праздников и радости у украинцев, и издал сегодня Указ о новом празднике )))
В порядке стёба в стиле 95-квартала - это оказался праздник финансового мониторинга
Именно то что нужно, и именно сейчас.
https://www.president.gov.ua/documents/5232020-35749
freeze
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Додано: Суб 28 лис, 2020 15:01
freeze написав:
Сегодня День работника финансового мониторинга.
И это не шутка.
Зеленский с утра подумал, что малого праздников и радости у украинцев, и издал сегодня Указ о новом празднике )))
В порядке стёба в стиле 95-квартала - это оказался праздник финансового мониторинга
Именно то что нужно, и именно сейчас.
https://www.president.gov.ua/documents/5232020-35749
Провещал на тему голодомора в лучших традициях пчеловода-любителя, назначил новый праздник и с чувством хорошо выполненного долга свалил с новостных лент.
Делает вид, что что-то делает... важное(С)
antey1969
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