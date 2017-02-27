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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6849685068516852

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 259
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
36%
93
29,00-29,50
15%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:24

  Долярчик написав:Вступайте в сообщество "#SaveФОП - Україна" в Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w


поздно пить боржоми,

ваш бизнес не дотянет до весны...

вы сделали всех разом?

пришло время собирать камни (кн.Эклизиаста, гл.3)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:25

  prodigy написав:политика, которую проводит нынешнее руководство страны, непротивления злу-ведет в итоге к поражению и сдачи национальных интересов

Но "крепкую основу" этого сформировало предыдущее руководство страны, надо отдать должное.
И каких-то террористов-сепаратистов выдумали, вместо армии рф. И "незамечали" обстрелы с территории рф. И какое-то выдумали АТО-ССО вместо войны. Пытались протолкнуть "эффективный контроль" вместо оккупации ("ватники" не дали). Куча "односторонних режимов прекращения огня". За "котлы" и взорванные склады - и говорить нечего. Про "Крым без единого выстрела" - тоже.

Можно быть ещё более "пацифичным"? :)
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:30

  Долярчик написав:Вступайте в сообщество "#SaveФОП - Україна" в Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w

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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:31

  flyman написав:чим тоді не влаштовує Зе?



"Как жалок шут на троне короля, как глуп народ, который то позволил"
Роберт Бернс, (1759—1796) — шотландский поэт

https://www.youtube.com/watch?v=HWxVNWbcmNU&t=82s

за 2020 в армию поставили 1 тягач
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:56

по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)

после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)

«Свято наближається»(С)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 14:06

  prodigy написав:по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)

после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)

«Свято наближається»(С)


нет
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 14:11

Сегодня День работника финансового мониторинга.

И это не шутка.
Зеленский с утра подумал, что малого праздников и радости у украинцев, и издал сегодня Указ о новом празднике )))

В порядке стёба в стиле 95-квартала - это оказался праздник финансового мониторинга :mrgreen: Именно то что нужно, и именно сейчас. :?

https://www.president.gov.ua/documents/5232020-35749
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:01

  freeze написав:Сегодня День работника финансового мониторинга.

И это не шутка.
Зеленский с утра подумал, что малого праздников и радости у украинцев, и издал сегодня Указ о новом празднике )))

В порядке стёба в стиле 95-квартала - это оказался праздник финансового мониторинга :mrgreen: Именно то что нужно, и именно сейчас. :?

https://www.president.gov.ua/documents/5232020-35749

Провещал на тему голодомора в лучших традициях пчеловода-любителя, назначил новый праздник и с чувством хорошо выполненного долга свалил с новостных лент.
Делает вид, что что-то делает... важное(С)
antey1969
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